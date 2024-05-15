«Брайтон» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ 15 мая

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Брайтон» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 2.07.

«В 34-м туре чемпионата Англии встретятся «Брайтон» и «Челси». «Синие» сейчас претендуют на попадание в еврокубки. Не думаю, что «чайкам» удастся остановить соперника.

«Челси» сейчас идёт на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. От «Ньюкасла» с шестой строчки он отстаёт только по дополнительным параметрам. Таким образом, в двух оставшихся турах у «синих» есть шанс финишировать в топ-6 и попасть в еврокубки. Хотя для этого им ещё стоит ждать неудач «Ньюкасла».

В последнее время подопечные Почеттино весьма неплохо смотрелись — они идут на небольшой серии побед. Коллектив обыграл «Ноттингем Форест» (3:2), «Вест Хэм» (5:0) и «Тоттенхэм» (2:0). Последние две команды особенно важно было обыграть «пенсионерам», это тяжёлые соперники. Кроме этого, «Челси» ещё и отобрал очки у «Астон Виллы» из топ-4 — 2:2.

«Брайтон» недавно тоже добился успеха в игре с «Виллой» — победил 1:0. Только вот для клуба эта виктория стала единственной за последние восемь матчей. В далеко не самой лучшей форме на финише сезона находятся подопечные Де Дзерби — чередовали они недавно ничьи и поражения.

В таблице «чайки» с большой вероятностью финишируют в середине — на 10-м месте. Хотя соседи не имеют большого разрыва в очках с командой. Так что мы можем увидеть «Брайтон» как на девятом месте, так и на 11-м или 12-м на финише сезона.

Думаю, фаворит тут очевиден. «Челси» в последние месяцы выглядит намного лучше «Брайтона». «Чайки» в первой половине сезона выступали очень хорошо, но на дистанции сохранить высокий уровень им не удалось. К тому же у «синих» ещё и есть сейчас турнирная мотивация — борьба за попадание в еврокубки», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».