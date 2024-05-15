«Зенит» — ЦСКА: фрибет до 33 333 рублей к матчу Кубка России!

15 мая состоится матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Совсем недавно команды встречались в РПЛ. Армейцы выиграли со счётом 1:0. Победный гол забил Фёдор Чалов с пенальти. Однако лавры главного героя матча достались не ему. Не меньше прочих это звание заслужил Владислав Тороп. Игорь Акинфеев может быть спокоен за преемника. 20-летний вратарь вытащил ряд непростых мячей.

Помимо ЦСКА, в последних четырёх матчах в чемпионате России подопечные Сергея Семака уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1). Также они сыграли вничью с «Факелом» (1:1). Петербуржцы спустились на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Отставание от «Динамо» составляет два очка.

Ещё «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1) в первом полуфинальном матче Кубка России. У него перестало получаться вскрывать оборону соперников. Всё чаще сине-бело-голубые отдают предпочтение ударам издали, но голкиперы соперников в основном уверенно с ними справляются.

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