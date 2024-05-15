Более 55 млрд рублей перевели российские букмекеры на развитие спорта с 2018 года

Российские легальные букмекеры перевели целевые отчисления на развитие российского спорта на сумму 55,2 млрд рублей со времени принятия закона в 2018 году. Об этом в своём телеграм-канале сообщил руководитель отдела онлайн-маркетинга букмекерской компании Olimpbet Владимир Прокофьев.

За первый квартал 2024 года букмекеры перевели 8.1 млрд рублей целевых отчислений. Это почти в два раза больше, чем за тот же срок годом ранее. За весь 2023 год суммарные целевые отчисления составили 19.1 млрд рублей.

С 1 января 2024 года букмекеры отчисляют на развитие спорта 2% от суммы принятых депозитов. Ранее целевые отчисления взимали в размере 1,5% от депозитов.

В этом году 25% от общей суммы целевых отчислений направляют на финансирование Всемирных игр дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.