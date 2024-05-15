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Чехия — Дания: ставка Владимира Плющева на матч ЧМ-2024

Чехия — Дания: ставка Владимира Плющева на матч ЧМ-2024
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Чехия – Дания.

Ставка: победа Чехии за 1.40.

«В этом противостоянии, как во многих других на последних чемпионатах мира, есть явный фаворит. Конечно же, сборная Чехии вряд ли преподнесёт сенсацию за знаком минус своим родным трибунам. Хотя результаты команды Радима Рулика пока, скажем так, не впечатляют. Натужная победа по буллитам над Финляндией – 1:0, спасённый в третьем периоде матч с Норвегией — 6:3. Наконец, поражение по буллитам от Швейцарии — 1:2. При этом шайба Матея Странски так и осталась для хозяев единственной. В общем, чехам необходимо реабилитироваться.

В такой ситуации сборная Дании для хозяев будет являться весьма крепким орешком. Сейчас у команды Микаэля Кринца-Гата три очка. А в своём третьем матче викинги довольно неожиданно всухую уступили Норвегии 0:2.

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Чехия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В очных поединках, начиная с 2012 года, датчане являются крайне неудобным соперником для чехов. У Чехии три победы за этот период и две из них по буллитам, у Дании тоже три и также две в серии штрафных бросков. Последний поединок был сыгран на Олимпиаде-2022, и он закончился в пользу датчан – 2:1.

Сейчас Чехия должна одержать победу. Да и датчане пока неубедительны. Чехия выиграет в основное время», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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