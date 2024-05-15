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Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Зенит» — ЦСКА

Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Зенит» — ЦСКА
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15 мая на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдёт ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА.

Начало — в 20:45 мск. Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1.

Проход «Зенита» в финал Кубка России доступен за 1.57 (около 62% вероятности). Если в следующую стадию пробьётся ЦСКА, зайдёт коэффициент 2.55 (38%).

Наиболее вероятный счёт по итогам основного времени матча — ничья 1:1 (5.90). Коэффициентом 6.30 выражена вероятность победы «Зенита» со счётом 1:0.

Заключить пари на победу «Зенита» со счётом 2:0 предлагают за 8.40. Победа «Зенита» 2:1 идёт за 8.80, а нулевая ничья — за 9.00.

Ставки на победу ЦСКА со счётом 1:0 принимаются с коэффициентом 9.70. Ничья со счётом 2:2 идёт за 13.0.

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