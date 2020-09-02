О’Коннелл — Медведев. Прогноз: первая ракетка России не повторит ошибок Андрея Рублёва

3 сентября Кристофер О’Коннелл и Даниил Медведев сыграют в матче 2-го круга US Open. Начало — в 21:30 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева: ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.02. Успех О’Коннелла оценён коэффициентом 23.0.
Коэффициенты букмекеров на матч US Open Кристофер О’Коннелл — Даниил Медведев
Аналитики считают, что матч US Open Кристофер О’Коннелл — Даниил Медведев не получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.32.
Анализ матча 2-го круга US Open Кристофер О’Коннелл — Даниил Медведев (03.09.2020)
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Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.
У женщин полноценные турниры возобновились в начале августа, а вот мужчин пришлось подождать ещё пару недель. Фактически времени на разминку и набор формы не было: на прошлой неделе состоялся только “Мастерс” в Цинциннати/Нью-Йорке, дальше наступает время US Open.
Состав участников в нынешнем году необычайно скромный, по крайней мере по меркам турниров «Большого шлема». Слишком уж много отказов из-за коронавируса. Тем не менее до Нью-Йорка всё же добрались Новак Джокович, Доминик Тим, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв.
Сетка у Медведева довольно приятная. В первом круге попался опытный аргентинец Федерико Дельбонис. Профильный грунтовик ожидаемо не смог навязать борьбу. Россиянин управился за 106 минут, отдав сопернику лишь семь геймов. Четыре из них — в заключительной партии, когда всё уже было ясно (6:1, 6:2, 6:4).
Даниил действовал очень спокойно и уверенно, никаких подвигов, ярких спасений или чудесных ударов не потребовалось. Он спокойно и методично использовал преимущество на задней линии, а также исправно цеплялся за чужую подачу. Достаточно сказать, что после попадания вторым мячом аргентинец выиграл всего 43% розыгрышей.
Дальше предстоит сразиться с Кристофером О’Коннеллом. 26-летний австралиец находится за пределами первой сотни, поскольку подавляющую часть карьеры проводит на челленджерах и фьючерсах. Исключение — домашние турниры, где иногда удаётся пройти квалификацию или получить уайлд-кард.
На Australian Open-2020 он, например, доставил серьёзные проблемы Андрею Рублёву — выиграл один сет (причём под ноль) и дошёл до тай-брейка в четвёртом. А в первом круге US Open прошёл Ласло Джере (4:6, 6:4, 7:6, 6:4). Серб — крепкий теннисист, однако 10 двойных ошибок против одной у оппонента дали о себе знать.
Непосредственно по уровню таланта сравнивать Медведева с О’Коннеллом нет смысла, всё слишком очевидно. У австралийца два козыря — крепкая подача и характер. Он тянется за каждым мячом, бьётся до конца и не опускает рук. Раньше пути теннисистов не пересекались, от этого вполне можно оттолкнуться.
Разумеется, Даниил почти наверняка добудет победу без особых проблем, но даже П2 в трёх сетах идёт у букмекеров со скромным коэффициентом 1.32, который сгодится разве что для экспресса. На наш взгляд, россиянину потребуется определённое время, чтобы приспособиться к неизвестному сопернику и его подаче.
Потому в первом сете свои три-четыре гейма аутсайдер вполне может зацепить, а вот дальше преимущество Медведева будет только расти. Мы бы выбирали между двух ставок: тотал геймов в первом сете больше чем во втором за 2.05 и тотал больше 8.5 гейма в первой партии за 1.64.
Ставки на матч US Open О’Коннелл — Медведев 3 сентября 2020 года
Разница в классе огромная, австралиец редко появляется на крупных турнирах. На его стороне два козыря — крепкая подача и характер. Медведев наверняка пройдёт дальше без особых хлопот, но ему может потребоваться время, чтобы приспособиться к незнакомому оппоненту. Думаем, в первом сете аутсайдер навяжет борьбу, а дальше преимущество Даниила будет расти.
Ставка: в первом сете будет больше геймов, чем во втором за 2.05.
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