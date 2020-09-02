«Локомотив» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут беречь Скабелку

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1.94, успех «Спартака» идёт за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 3 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 3 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.97, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» — «Спартак» (03.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а на четверг запланирован первый большой день регулярного чемпионата. В его программе сразу семь матчей, три из которых стартуют в 19:00 мск. В Ярославле местный «Локомотив» будет выяснять отношения с московским «Спартаком».

Это, пожалуй, центральная игра четверга. «Локомотив» начинает новую жизнь, стараясь забыть слабый прошлый сезон. Крэйг Мактавиш и Майк Пелино остались в прошлом, из Казахстана удалось выписать Андрея Скабелку, который умеет выстраивать крепкие и дисциплинированные коллективы.

Вслед за ним из «Барыса» пришли сразу два видных легионера — классный вратарь Эдди Паскуале и опытный защитник Атте Охтамаа. От финна будет зависеть многое. Во-первых, он хорош в большинстве и всегда готов отдать обостряющую передачу. Во-вторых, команду покинули сразу три опытных защитника — Якуб Накладал, Стаффан Кронвалль и Андрей Марков.

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Предсезонка прошла сравнительно спокойно, хотя турнир в Сочи обернулся фарсом — пришлось снова и снова играть против СКА. Ярославцы проявили себя хорошо, а уже во второй половине августа провели ещё три контрольные игры. Сперва обменялись победами с «Северсталью» (5:1 и 0:2), а на десерт уничтожили собранный на скорую руку «Куньлунь» (7:0).

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев, давая на П1 меньше двойки. Шансы «Локомотива» действительно выше, но считать «Спартак» явным аутсайдером чревато. Красно-белые здорово обновили линию атаки — пришли Бакош, Широков, Любимов, Лехтеря и Радил.

Уход Патрика Херсли наверняка повлияет на оборону, зато Юлиус Гудачек никуда не делся. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу москвичей — в минувшем регулярном чемпионате они забрали оба матча. Кроме того, Эдди Паскуале получил травму на турнире в Сочи и вернулся в строй только на днях.

Младенович — Грачёва. Прогноз: 20-летняя россиянка выжмет максимум из дебютного US Open Грачёва преодолела первый круг, а опытная француженка в последнее время разочаровывает.

И последний момент — Скабелка традиционно не стесняется нагружать своих подопечных на сборах, из-за чего старт регулярки часто получается непростым. В прошлом году, например, «Барыс» набрал всего два очка в трёх матчах, хотя соперничал с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунем», то есть имел все основания рассчитывать на большее.

На таком фоне мы рискнём сыграть от аутсайдера. Классические Х2 идут в букмекерских конторах за крепкий коэффициент 1.86, альтернативный вариант — ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.24.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 3 сентября 2020 года

«Спартак» симпатично укрепил атаку в межсезонье, заполучив Лехтерю, Бакоша, Широкова, Радила и Любимова. Андрей Скабелка обычно даёт большую физическую нагрузку хоккеистам, из-за чего старт регулярки рискует получиться непростым. Возьмём ИТМ 2 шайбы красно-белых за прекрасный коэффициент 2.24.

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 2.24.