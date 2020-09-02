«Трактор» — «Автомобилист». Прогноз: Дацюк, Коварж и Плэтт испортят дебют Гатиятулину

Тренер вернулся в Челябинск спустя два года работы в СКА.

3 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Трактора» можно с коэффициентом 2.62, успех «Автомобилиста» идёт за 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 3 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 3 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» (03.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся тестироваться.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а на четверг запланирован первый большой день регулярного чемпионата. В его программе сразу семь матчей, самый ранний из которых стартует в 17:00 мск. В Челябинске местный «Трактор» будет выяснять отношения с «Автомобилистом».

Обе команды в межсезонье назначили новых тренеров, хотя в одном из случаев, строго говоря, это не совсем так. Дело в том, что Анвар Гатиятулин работал в системе «Трактора» с 2010 года, а с 2015 по 2018 год возглавлял первую команду. И делал это здорово: в оба полных сезона под его руководством клуб входил в топ-4 Востока. В 2017 году вылетел в первом раунде, в 2018 дошёл до финала конференции.

Затем специалист вошёл в тренерский штаб СКА, а теперь вернулся в Челябинск. Ожидания от воссоединения довольно высокие, поскольку предыдущий сезон обернулся абсолютным провалом. «Мишками» успели поруководить Петерис Скудра и Владимир Юрзинов, да только ничем хорошим это не закончилось.

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С горем пополам удалось обойти по дополнительным показателям «Адмирал» и занять предпоследнее место в Восточной конференции. Чистка состава в межсезонье проведена основательная, новичков очень много. Чем всё обернётся, сказать сложно, но легко с «Трактором» в грядущем сезоне не будет никому.

Предсезонные матчи команда провела в рабочем режиме — три победы в четырёх поединках, две из которых за пределами основного времени. Но тут нужно делать скидку на уровень оппозиции — выступающая в ВХЛ «Югра» (1:0), скромные «Северсталь» (1:4) и «Нефтехимик» (4:3 ОТ), а также сменивший тренера и лишившийся Линуса Умарка «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).

«Автомобилист» расстался с Андреем Мартемьяновым и доверился канадцу Биллу Питерсу. Тот возглавлял «Каролину» и «Калгари», а также приводил сборную Канады к золотым медалям ЧМ-2016. А вот состав остался практически тем же, изменения коснулись только нижних звеньев. Стоит отметить разве что уход Найджела Доуса в «Ак Барс», но и к нему хватало вопросов.

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Уральцы провели пять предсезонных поединков. Результат — три победы и два поражения. Начали с 4:6 от «Салавата Юлаева» (играли резервом), затем вернули уфимцам должок (3:1, там экспериментальный состав был уже у «СЮ»). Дальше — 3:2 с «Металлургом», 1:0 Б с «Амуром» и 1:3 от «Сибири».

Как видно, уровень оппозиции был посерьёзнее. Делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по предсезонке слишком опасно. «Трактор» наверняка добьётся заметного прогресса и попьёт крови у кого угодно, однако на старте регулярки шансы екатеринбуржцев кажутся выше по одной простой причине.

Речь о сыгранности состава. Костяк у «Автомобилиста» остался, а вот у «Трактора» слишком много новых имён. Скорее всего, команда будет добирать уже по ходу сезона, но на первых порах ошибки и потери очков весьма вероятны. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.95 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.82.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Трактор» — «Автомобилист» 3 сентября 2020 года

Обе команды сменили главных тренеров и достойно провели предсезонные матчи. На стороне «Автомобилиста» преимущество в сыгранности, поскольку костяк с прошлого сезона сохранился. А вот у «Трактора» очень много новых имён, в связи с чем команде наверняка потребуется время на улучшение взаимопонимания. Возьмём П2 с нулевой форой.

Ставка: победа «Автомобилиста» с нулевой форой за 1.95.