Аргентина — Эквадор. Прогноз: Месси забудет ссору с Бартомеу в «Барсе» и не заметит Нобоа

9 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Эквадор. Начало — в 03:10 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех Эквадора оценён букмекерами коэффициентом 9.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Эквадор 9 октября

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Эквадор получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на обе забьют можно за 2.27.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Аргентина — Эквадор (09.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А теперь — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи перед Лигой наций, в Южной Америке шутки закончились.

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Тут стартует квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса приняли решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники войдут в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



9 октября в Буэнос-Айресе на стадионе «Альберто Армандо» сборная Аргентины будет принимать Эквадор. Сразу нужно сказать, что в 2020 году команды из КОНМЕБОЛ ещё не собирались. То есть на поле они в предыдущий раз выходили в прошлом ноябре, 10,5 месяцев назад.



Простой очень солидный, говорить о какой-то сыгранности не приходится. А времени будет в обрез — в лучшем случае его хватит, чтобы худо-бедно вспомнить отдельные связки. Впрочем, от сборной Аргентины в первом матче всё равно ждут только победы, что видно даже по котировкам букмекеров.

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Эквадор — одна из слабейших команд Южной Америки последних лет. В квалификации на ЧМ-2018 он занял только восьмое место: бодро стартовал, однако в восьми заключительных поединках потерпел семь поражений. Кубок Америки-2019 тоже обернулся провалом: последнее место в группе с Уругваем, Чили и Японией, всего одно очко.



Разница в уровне исполнителей солидная. В распоряжении Густаво Альфаро есть несколько известных футболистов (Эннер Валенсия, Кристиан Нобоа), но и только. А вот у сборной Аргентины полный порядок с исполнителями: Лионель Месси тут, ему в помощь — Тальяфико, Паредес, Лаутаро Мартинес, Ло Чельсо, Дибала, Корреа и так далее.



Самое интересное заключается в другом. В последние годы расклад получался следующим: Месси никак не мог дотащить сборную до трофея, неоднократно срывался и даже уходил из национальной команды, зато в клубе сверкал. Теперь может получиться наоборот: покинуть «Барселону» не удалось, конфликт с Бартомеу не разрешился. На таком фоне сборная Аргентины способна сдать для него отдушиной.

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С 2018 года «альбиселесте» возглавляет Лионель Скалони. Вопросов к 42-летнему специалисту достаточно, но при любых обстоятельствах он обязан обыгрывать в родных стенах скромный Эквадор. Иначе критика вспыхнет с новой силой. Потому никаких экспериментальных составов тут не будет.



На поле выйдут все лучшие, хозяева заберут мяч под контроль и обложат чужую штрафную. Основная надежда Эквадора — дисциплина, контратаки и стандарты. В трёх из четырёх предыдущих очных встречах Аргентина забивала, но пропускала. И всё же мы проверим П1 всухую за 2.10.



Логика следующая: команды очень долго не выходили на поле, ждать яркого футбола и огромных успехов в созидании сложно. Соответственно, нужно максимально строго сыграть сзади. Вряд ли Аргентина отгрузит аутсайдеру авоську, но разница в уровне исполнителей позволяет рассчитывать на два-три мяча. Ждём чего-то вроде 2:0. Альтернатива — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Аргентина — Эквадор 9 октября 2020 года

Сборная Эквадора — одна из слабейших в Южной Америки. В трёх из четырёх предыдущих случаях фаворит побеждал и пропускал, однако теперь мы проверим П1 всухую за 2.10. Команды не собирались с прошлого года, потому ждать яркого футбола несколько наивно. «Альбиселесте» наверняка постарается сыграть построже, а в атаке найдёт два-три гола благодаря разнице в уровне исполнителей. Этого должно хватить для победы.



Ставка: победа Аргентины всухую за 2.10.