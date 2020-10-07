Англия — Уэльс. Прогноз: Кейн, Санчо и Стерлинг возьмут отгул, Грилиш и Трент поддержат

Календарь тяжелейший, а уже 11 октября играть с Бельгией. Никто не будет выпрыгивать из штанов

8 октября состоится товарищеский матч Англия — Уэльс. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Англии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех Уэльса оценён букмекерами коэффициентом 11.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.65.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Англия — Уэльс 8 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Англия — Уэльс получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Поставить на обе забьют можно за 2.14.

Анализ и прогноз товарищеского матча Англия — Уэльс (08.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Впереди матчи Лиги наций (в Европе) и квалификация на чемпионат мира — 2022 (в Южной Америке). На а пока — товарищеские встречи.

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Вывесок достаточно, играют практически все. Есть и довольно интересные противостояния. 8 октября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» сборная Англии сразится с Уэльсом, начало — в 21:45 мск. Это третья встреча команд за последние 10 лет. Во всех предыдущих «львы» оказывались сильнее.



Правда, всякий раз валлийцы оказывали достойное сопротивление, ведь принципиальнее соперника для них не придумать. Дважды стороны пересеклись в квалификации на чемпионат Европы — 2012. В гостях фаворит забил два мяча (отличились Даррен Бент и Фрэнк Лэмпард), на своём поле ограничился одним (Эшли Янг).



Потом был Евро-2016. Подопечные Роя Ходжсона после ничьей с Россией пропустили первыми, затем всё же отыгрались, а решающий мяч забили уже на 91-й минуте. В общем, статус у игры, естественно, товарищеский, но для «драконов» она всё равно будет особенной. Просто отбывать номер они не станут.

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Разумеется, англичане заметно сильнее. Гарет Саутгейт стабильно подключает в главную команду страны свежие лица, причём не всегда это юниоры. Например, в сентябре в 27 лет за сборную дебютировал Конор Коуди из «Вулверхэмптона», который в октябре снова получил вызов. Харви Барнс, Кэлвин Филлипс или, скажем, Букайо Сака вполне могут получить шанс с Уэльсом.



А вот валлийцы ослаблены. Точно не будет Гарета Бэйла и Аарона Рэмси, а это колоссальные потери. Тем не менее в распоряжении Райана Гиггза имеется довольно опытный и сыгранный коллектив, практически все футболисты выступают в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе.



Главные козыри Уэльса — надёжная оборона и физическая готовность. Собственно, в сентябре они добыли две победы в Лиге наций со счётом 1:0. Пострадали Финляндия и Уэльс, в каждом случае победный мяч забивался в концовке. И самое замечательное — за 180 минут в створ ворот Уэйна Хеннесси не нанесли ни одного удара.

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Тут надо бы сказать, что Англия в сентябре тоже не блистала в созидании. С горем пополам дожала на выезде Исландию (1:0), а затем скатала нулевую ничью в Дании. Шесть ударов в сторону ворот за 90 минут — показатель так себе. Букмекеры ждут высокой результативности, хотя особых предпосылок в граду голов не видно.



Календарь из-за коронавируса тяжелейший, футболисты устали. Темп вряд ли окажется высоким, замен должно быть очень много. Без ротации никуда не деться, ведь Лига наций совсем близко. Плюс надёжная оборона Уэльса. А созидать без Бэйла и Рэмси там особенно некому.



Вот и получается, что тотал меньше 2.5 мяча за 2.10 смотрится замечательно. Варианты попроще — тотал меньше 3 гола за 1.67 и «обе забьют — нет» за 1.73. Англичане один-два мяча наверняка затолкают, но не более. Уже 11 октября битва с Бельгией, надо сохранить силы и избежать травм.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Англия — Уэльс 8 октября 2020 года

Валлийцы остались без Бэйла и Рэмси, созидать практически некому. В то же время оборона у них в порядке, а соперник принципиальный. Англия же сейчас не впечатляет: за 180 минут в Лиге наций забили всего один мяч (и тот с пенальти), на носу битва с Бельгией. Думается, «львы» не станут выпрыгивать из штанов.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.67.