Россия — Швеция. Прогноз: очередной триумф Черчесова. Без новых лиц, зато с результатом

8 октября состоится товарищеский матч Россия — Швеция. Начало — в 19:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.34. Успех Швеции оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Россия — Швеция 8 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Россия — Швеция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Поставить на обе забьют можно за 1.90.

Анализ и прогноз товарищеского матча Россия — Швеция (08.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Впереди матчи Лиги наций (в Европе) и квалификация на чемпионат мира — 2022 (в Южной Америке). На а пока — товарищеские встречи.

Сборная России в Лиге наций: букмекеры ждут побед от Черчесова и Дзюбы У россиян все шансы продолжить победную серию в турнире.

Играют практически все. Отечественных любителей футбола в первую очередь должен заинтересовать товарищеский матч сборной России. Соперник хорошо знаком — это Швеция. За последние шесть лет с ней пересекались четырежды — по два раза в квалификации Евро-2016 и первом розыгрыше Лиги наций.



Изначально поединок был запланирован на 28 марта, в планы вмешался коронавирус. Потом предполагалось, что он пройдёт в Швеции, однако правительство страны долго не отвечало на запрос местной футбольной федерации с просьбой снять запрет на въезд для футболистов сборной России.



В итоге играть будут в Москве, на «ВЭБ Арене». В соответствии с недавними рекомендациями УЕФА, стадион можно будет заполнить на 30%, а это целых 9 тыс. человек. Звуковая поддержка должна ощущаться, что станет большим подспорьем. Букмекеры отдают сборной России небольшое преимущество.



Состав у шведов крепкий, целый ряд футболистов выступает в топ-5 лигах Европы. Есть и хорошо знакомые любителям РПЛ исполнители: Виктор Классон, Кристофер Олссон и Маркус Берг из «Краснодара», Джордан Ларссон из «Спартака», а также Карл Старфельт из «Рубина». Двое последних впервые вызваны в национальную команду.

Франция — Украина. Прогноз: без шансов для Шевченко. Мбаппе и Погба выиграют на классе Украине придётся играть с действующим чемпионом мира без 12 футболистов основной обоймы.

Шведы знают себе цену — это обученный коллектив, который не стремится подолгу владеть мячом, зато обладает организацией и высоким уровнем конкретики в атаке. Правда, старт в Лиге наций у них не задался, два поражения всухую. Но там и соперники были ого-го — 0:1 от Франции и 0:2 от Португалии.



С действующими чемпионами мира откровенно не повезло. «Тре крунур» смотрелись даже лучше, однако разница в исполнительском мастерстве сказалась. Мбаппе в конце первого тайма ворвался в штрафную и решил эпизод. Этого хватило для победы. Португалии проиграли по делу, однако нужно учитывать контекст.



Первый тайм выдался закрытым, а перед самым перерывом полузащитник хозяев получил вторую жёлтую карточку за фол у границы штрафной. Криштиану Роналду тут же забил с 23 метров (перекинул стенку, отправив мяч в верхний угол), а в меньшинстве с действующим чемпионом Европы сделать что-то трудно. В середине второго тайма Роналду оформил дубль, убив остатки интриги.

Португалия — Испания. Прогноз: Роналду не пощадит де Хеа, Фати с Рамосом ответят Криштиану Футболисты в заявке у обеих сборных серьёзные, яркой игры не избежать.

Если смотреть непосредственно на подбор исполнителей, у гостей он никак не хуже. А скорее всего даже лучше Станислав Черчесов вновь не сможет рассчитывать на Александра Головина и Алексея Миранчука (травмы), чуть позже из-за повреждения выпал Фёдор Смолов. С последним рубежом у сборной России не всё ладно, а про центр обороны даже говорить нечего.



В сентябре команда пропустила три гола за 180 минут: один от сербов и два от венгров. На первый взгляд хочется проверить ИТБ 1 гола Швеции за 2.02. Без Джикии центр обороны точно будет чудить, равнозначной замены нет. Вопрос только в том, насколько гостям нужна будет эта игра. Уже 11 октября им биться с Хорватией, это главный конкурент по борьбе за выживание (занявший четвёртое место в квартете Лиги наций понизится в классе).



Лишний риск травмы сейчас никому не нужен, да и дать дополнительный отдых лидерам не помешает. Состав довольно сыгранный, основной костяк не меняется. А вот у сборной России ситуация несколько отличается, это надо учитывать. Свои трибуны — раз, лишняя возможность сыграться — два. Потому будем отталкиваться от наших.

Нидерланды — Мексика. Прогноз: Квинси Промес и Ван Дейк вытащат де Буру дебютный матч Мексиканцы хороши, но у Нидерландов очень крепкий и глубокий состав.

Центру обороны дополнительные 90 минут точно пригодятся, да и отсутствие Головина ломает привычное распределение ролей. В сентябре разобрались, теперь надо вспомнить наработанные связки. Черчесов не склонен к широкой ротации и работе на перспективу, для него главное — результат здесь и сейчас.



Потому ждём близкий к оптимальному состав, при котором изменения коснутся не более трёх-четырёх позиций. Разница в мотивации и поддержка болельщиков склоняют чашу весов на сторону хозяев. Грубо говоря, сборной России этот матч нужнее. Брать ли П1 за 2.34 — дело вкуса, а вот П1 с нулевой форой за 1.72 смотрится надёжно. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.79. Ждём тут чего-то вроде 2:1 или 1:1.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Россия — Швеция 8 октября 2020 года

Сборной Швеции эта игра не особенно нужна, ведь впереди важнейший матч с Хорватией в Лиге наций (единственный конкурент за третье место и сохранение прописки в элитном дивизионе). Сборная России будет играть перед своими болельщиками, а Станислав Черчесов не склонен к широкой ротации. Думается, за счёт разницы мотиваций россияне тут как минимум не проиграют, хотя состав у соперника поинтереснее.



Ставка: победа сборной России с нулевой форой за 1.72.