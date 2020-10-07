Бельгия — Кот-д’Ивуар. Прогноз: Лукаку, Витсель и Де Брёйне сметут несыгранных африканцев

Ивуарийцы не собирались аж с прошлого ноября, то есть почти 11 месяцев.

8 октября состоится товарищеский матч Бельгия — Кот-д’Ивуар. Начало — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Бельгии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех ивуарийцев оценён букмекерами коэффициентом 8.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Бельгия — Кот-д’Ивуар 8 октября

Букмекеры считают, что матч Бельгия — Кот-д’Ивуар получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на обе забьют можно за 1.90.

Анализ и прогноз товарищеского матча Бельгия — Кот-д’Ивуар (08.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А пока — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Впереди матчи Лиги наций (в Европе) и квалификация на чемпионат мира — 2022 (в Южной Америке). На а пока — товарищеские встречи.

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Вывесок достаточно, играют практически все. Есть и довольно интересные противостояния. 8 октября в Брюсселе на стадионе “Руа Бодуэн” сборная Бельгии сразится с Кот-д’Ивуаром, начало — в 21:45 мск. У хозяев дела складываются замечательно, второй розыгрыш Лиги наций они начали двумя уверенными победами.



Сперва спокойно разобрались на выезде с Данией. Быстро открыли счёт, во втором тайме забили ещё (2:0). Скандинавы за 90 минут сподобились на один удар в створ ворот. Дальше пришёл черед Исландии. Аутсайдер отличился в дебюте, “дьяволы” завелись. Уже спустя семь минут они вели в счёте. Дело дошло до разгрома, 5:1.



Качественных футболистов у Роберто Мартинеса очень много, на два состава точно хватит. В октябре он снова вызвал всех лучших. Пара-тройка травм и ротация не меняют картины, поскольку глубина здесь мощнейшая. Плюс своё поле. Неудивительно, что букмекеры отдают хозяевам огромное преимущество.

А если бы оставили Сёмина? «Локомотив» в Лиге чемпионов: шансов нет, но вы держитесь Жеребьёвка неумолима: потолок — борьба с «Ред Булл Зальцбург» за выход в Лигу Европы.

А вот сборной Кот-д’Ивуара будет невероятно сложно оказать достойное сопротивление. Яркие футболисты здесь есть, хотя речь в основном идёт о созидании. С обороной традиционно хуже. Проблема в другом: африканская команда слишком долго не собиралась, поскольку в сентябре никаких матчей не проводила.



Она не выходила на поле аж с прошлого ноября, когда уступила Танзании в квалификации на Кубок африканских наций со счётом 1:2. С тех пор прошло 11 месяцев, то есть играть придётся фактически с листа. А на другой половине поля будет лучшая сборная мира. По крайней мере так говорит рейтинг ФИФА.



В общем, с учётом всех факторов логичнее отталкиваться от хозяев. На лобовую победу фаворита дают скромнейший коэффициент 1.37, который в лучшем случае сгодится для экспресса. Потому придётся выкручиваться. Самое очевидное — П1 с форой (-1.5) за 2.09, однако забивать у “слонов” есть кому.

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Нам больше нравится ИТБ 2 гола Бельгии за 1.77. Подопечные Роберто Мартинеса достигали этой планки в 14 предыдущих поединках. Вне зависимости от состава, соперников и степени важности матчей. Ивуарийцы по умолчанию не блещут в обороне, а после долгого перерыва проблем с сыгранностью должно стать больше. Свои два-три гола хозяева наверняка найдут.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Кот-д’Ивуар 8 октября 2020 года

Ивуарийцы не собирались с середины прошлого ноября, то есть не выходили на поле почти 11 месяцев. Говорить о какой-то сыгранности на таком фоне не приходится, а вот Бельгия в сентябре забила семь мячей Дании и Исландии за 180 минут. Возьмём индивидуальный верх хозяев. Они уже 14 игр кряду поражают ворота соперника как минимум дважды.



Ставка: ИТБ 2 гола сборной Бельгии за 1.77.