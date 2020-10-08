«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Дацюка с Коваржем ждёт сюрприз, Бек расчехлит пушку

Букмекеры совсем не верят в магнитогорцев, хотя они не столь плохи.

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.83, успех «Металлурга» идёт за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 9 октября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Мг 9 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.65. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» Магнитогорск (09.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В пятницу, 9 октября, состоятся четыре матча. Самый ранний из них стартует в 17:00 мск в Екатеринбурге, где местный «Автомобилист» будет выяснять отношения с «Металлургом».

Это центральная игра дня между прямыми конкурентами. Подопечные Билла Питерса пока движутся увереннее, выдав всего один по-настоящему неудачный отрезок. В конце сентября они потерпели три поражения подряд, однако быстро взяли себя в руки и вернулись на победный путь.

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Команда выиграла три раза подряд, во всех случаях — в основное время. А главное — снова пропускает строго по одной-две шайбе. К защите вопросы по-прежнему имеются, зато Якуб Коварж выручает много и со вкусом. Уральцы потихоньку вышли на чистое второе место в Восточной конференции.

Досталось молодёжному составу «Салавата Юлаева» (4:1), «Металлургу» (3:2) и «Барысу» (4:2). Клуб из Казахстана только вышел с карантина, пока ему тяжело выдерживать 60 минут интенсивного хоккея. «Барсы» оказали достойное сопротивление и при доле везения даже могли уйти в овертайм. И всё же итоговый результат видится справедливым.

«Металлург» по-прежнему барахлит. Как только календарь стал тяжелее, начались серьёзные проблемы. Впрочем, выездная серия пока получается отличной. Сперва разгромили «Нефтехимик» (4:1), а накануне взяли два очка в Санкт-Петербурге. У СКА в строй вернулась целая группа хоккеистов основы, игра выдалась довольно открытой и бодрой.

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Шансы «Автомобилиста» действительно несколько выше. Они смотрятся предпочтительнее, лучше действуют в большинстве, будут играть на своём льду и были избавлены от перелётов. В то же время давать на П1 заметно ниже двойки кажется перебором. Всё же в соперниках не аутсайдер.

Потому сыграем от «лис». Брать ли Х2 за 2.16 — дело вкуса, коэффициент довольно соблазнительный. Линия вообще позволяет заиграть П2 с форой (+1) за 1.90. Дело в том, что екатеринбуржцы не выигрывают у ММг с разницей более чем в одну шайбу на протяжении семи встреч. Вариант кажется довольно надёжным.

Нам же больше нравится ИТБ 2 гола «Металлурга» за 1.92. «Сталевары» достигали этой планки в восьми предыдущих очных поединках, а в пяти случаях даже пробивали её. В принципе, с результативностью у подопечных Ильи Воробьёва в последнее время стало получше, две шайбы они наверняка сообразят.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Металлург» 9 октября 2020 года

Шансы «Автомобилиста» действительно выше: свой лёд, отсутствие перелётов, крепкое большинство. В то же время на П1 дают заметно меньше двойки, хотя «лисы» сейчас не настолько плохи. Возьмём ИТБ 2 гола «Металлурга» за 1.92. Магнитогорцы достигали этой отметки в восьми предыдущих очных встречах, а пять раз даже пробили её. С точки зрения математики ставка надёжная.

Ставка: ИТБ 2 гола «Металлурга» за 1.92.