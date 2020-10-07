«Витязь» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов и Азеведу устроят вендетту за 0:4 в Казани

Казанцы остались без Доуса и Зарипова, зато с мотивацией полный порядок.

8 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.32, успех «Витязя» идёт за 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 8 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 8 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.38. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» (08.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В четверг, 8 октября, состоятся четыре матча. В 19:30 мск в Подольске местный «Витязь» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». У казанцев есть к подопечным Михаила Кравеца неоплаченный счёт.

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«Ак Барс» недавно выдал серию из трёх поражений. Затем разгромил в родных стенах «Салават Юлаев» (4:1), хотя там нужно учитывать контекст. Во-первых, уфимцы по-прежнему играют молодёжным составом из-за вспышки коронавируса. Во-вторых, вплоть до 43-й минуты счёт оставался равным. В третьих, лишь одна шайба из четырёх состоялась в равных составах.

Тем не менее результат абсолютно справедлив. «Барсы» полностью владели инициативой и перебросали оппонента в 2,5 раза. Проблема в другом — у нескольких хоккеистов подозрение на COVID-19. Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции сообщил, что они ждут данных тестов и точно не сыграют в Подольске. А это проблема.

Те же Зарипов и Доус — ключевые хоккеисты, от которых напрямую зависит созидание. И всё же есть ощущение, что даже не в оптимальных сочетаниях казанцы добудут победу. Дело тут в предыдущей очной встрече. «Витязь» 4 сентября победил в Татарстане со счётом 4:0, испортив противнику первый домашний матч сезона.

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Дмитрий Квартальнов любит дисциплину и порядок, подобные поражения он не забывает. Потому сделает всё возможное, чтобы в Подольске состоялась вендетта. Клуб из Московской области накануне сильно разочаровал, крупно влетев на своём льду «Локомотиву» (0:5). Дважды пропустил в дебюте, ещё три шайбы пришли в заключительном периоде.

То есть казанцы могут рассчитывать не только на повышенную мотивацию, но и на лишний день отдыха, а это всегда приятный бонус. Состав остаётся боевым: на последнем рубеже всё отлично, в атаке есть три крепких легионера (Кормье, Да Коста, Азеведу) и сразу несколько хороших россиян.

В общем, с учётом всех факторов коэффициент 2.32 на П2 смотрится изумительно. Линия даже позволяет подстраховаться и взять П2 с нулевой форой за крепкие 1.85. Комбинированная ставка — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 8 октября 2020 года

«Ак Барс» не сможет рассчитывать на Доуса и Зарипова, но в остальном состав остаётся боевым. А главное — гостям нужно вернуть клубу из Московской области долг. В первом домашнем матче сезона казанцы уступили им со счётом 0:4, Дмитрий Квартальнов такие вещи не забывает. Возьмём П2 за 2.32.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.32.