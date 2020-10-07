Уругвай — Чили. Прогноз: Луис Суарес и Торрейра не справятся с Видалем без помощи Кавани

9 октября состоится матч квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Чили. Начало — в 01:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Уругвая в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех Чили оценён букмекерами коэффициентом 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2022 Уругвай — Чили 9 октября

Букмекеры считают, что матч Уругвай — Чили не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на обе забьют можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча ЧМ-2022 Уругвай — Чили (09.10.2020)

Клубный футбол ушёл на двухнедельный перерыв, зато сразу после него стартуют групповые стадии еврокубков. А теперь — международная пауза. Вторая в новом сезоне. Пока европейские сборные катают товарищеские матчи перед Лигой наций, в Южной Америке шутки закончились.

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Тут стартует квалификация на чемпионат мира — 2022. Изначально она должна была начаться в сентябре, однако из-за коронавируса было принято решение подождать дополнительный месяц. 9 октября соперники войдут в гонку. Формат прежний: 10 сборных, четыре попадают на мундиаль напрямую, а занявший пятое место отправится в стыки.



9 октября в Монтевидео на стадионе “Сентенарио” сборная Уругвая будет выяснять отношения с Чили, начало — в 01:45. Нужно сразу отметить, что в 2020 году команды из КОНМЕБОЛ ещё не собирались. То есть на поле они в предыдущий раз выходили в прошлом ноябре, 10,5 месяцев назад.



И то это касается не всех. Сборная Чили, например, в ноябре отказалась от товарищеского матча с Перу из-за ситуации в стране (тогда там бушевали массовые акции протеста после повышения стоимости проезда в метро). Понятно, что столь долгий простой неизбежно ведёт к потере сыгранности и взаимопонимания.

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Потому сюрпризов должно быть достаточно, а вот высокой результативности мы бы не ждали. Разрушать гораздо проще, чем созидать, а времени на отлаживание позиционных атак фактически не было. Скорее всего, основным источником остроты станут стандарты, индивидуальные ошибки и озарения лидеров.



Состав у сборной Уругвая крепкий, хотя в трёх предыдущих Кубках Америки не удалось дойти даже до полуфинала. В национальную команду не вызван Эдинсон Кавани, который долго оставался без клуба и только накануне подписал контракт с “Манчестер Юнайтед”. Зато Луис Суарес, Макси Гомес и Кристиан Стуани здесь, полузащита и оборона тоже в порядке.



Основные вопросы вызывает позиция вратаря. Опытнейший Фернандо Муслера травмирован, а остальные кандидаты не впечатляют. В распоряжении Оскара Табареса три малоизвестных голкипера: двое выступают в Парагвае, третий — в Саудовской Аравии. Это повышает шансы сборной Чили.

Бельгия — Кот-д’Ивуар. Прогноз: Лукаку, Витсель и Де Брёйне сметут несыгранных африканцев Ивуарийцы не собирались аж с прошлого ноября, то есть почти 11 месяцев.

Букмекеры считают уругвайцев фаворитом в первую очередь из-за своего поля. История противостояния практически равная. Подбор игроков у чилийцев хорош: потери есть, но вариантов достаточно. Алексис Санчис, Видаль, Орельяна, Арангис, Исла и Медель на месте, то есть легко хозяевам не будет.



На наш взгляд, перекос в пользу хозяев слишком велик. Долгая пауза по умолчанию нарушает привычные расклады, а отсутствие основного вратаря повышает вероятность возникновения нервозности в обороне. Мы бы выбирали между Х2 за отличный коэффициент 2.01 и ИТМ 1.5 гола сборной Уругвая за 1.87.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Уругвай — Чили 9 октября 2020 года

Букмекеры отдают заметное преимущество Уругваю, что связано в первую очередь с фактором своего поля. Состав у чилийцев крепкий, основная часть костяка готова выйти на поле. Статистика противостояния в последнее время более-менее равная. К тому же Оскар Табарес остался без Фернандо Муслеры, а остальные вратари заметно ему уступают. На наш взгляд, гости имеют отличные шансы зацепиться.



Ставка: ИТМ 1.5 гола сборной Уругвая за 1.87.