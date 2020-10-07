Норвегия — Сербия. Прогноз: Эрлинг Холанд снова выстрелит, Тадич и Митрович ответят

8 октября Норвегия примет Сербию в матче полуфинала квалификации Евро-2020, путь С. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Норвегии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 3.12. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч квалификации ЧЕ-2020 Норвегия — Сербия 8 октября

Букмекеры считают, что матч плей-офф квалификации Чемпионата Европы-2020 Норвегия — Сербия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз стыкового матча квалификации ЧЕ-2020 Норвегия — Сербия (08.09.2020)

Чемпионат Европы-2020 был перенесен в марте из-за вспышки COVID-19. Теперь официально финальная стадия турнира пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. В прошлом году страны-участницы провели квалификацию и определили 20 участников финальной стадии.

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Однако из-за расширения формата количество путёвок увеличилось, что даёт дополнительный шанс неудачникам отбора. Поэтому ещё 16 команд разыграют четыре последние путёвки на Евро-2020 в четырёх стыковых мини-турнирах: пути A, B, C и D. Восемь полуфиналов состоятся 8 октября, четыре финала – 12 ноября.



В одном из полуфиналов пути С в битве за последнюю возможность попасть на ЧЕ-2020 сойдутся сборные Норвегии и Сербии. Путём жребия было определено, что поединок пройдёт на стадионе «Уллевол» в Осло. Однако из-за эпидемиологической обстановки зрителей на трибунах не будет. Впрочем, родное поле есть родное поле.



Норвежцы в последнее время показывает крайне привлекательный футбол. Для того, чтобы отобраться на Евро-2020 напрямую, не хватило совсем немного. В группе F вместе с Испанией, Швецией, Румынией, Мальтой и Фарерскими островами они заняли третью строчку, отстав от второго места всего на четыре пункта. При этом надо сказать, что за все десять туров случилось только одно поражение – от испанцев, да ещё и на выезде. Достойно.

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В первых двух турах нового розыгрыша Лиги наций сборная Норвегии пока выступает тоже крайне интересно. В первом туре она, правда, уступила на своём поле со счётом 1:2 сборной Австрии. Причём по делу. Снова забил юный талант дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.



Зато во втором туре скандинавы показали очень яркую игру. Они встречались в гостях с Северной Ирландией и закинули ей целых пять голов (5:1), что немногим удаётся. Снова сиял Холанд, отметившийся дублем и голевой передачей. Только вот сохранить свои ворота нетронутыми опять не вышло.



Сборная Сербии, к слову, тоже оказалась третьей в своей группе квалификации к ЧЕ-2020. За те же 10 туров она потерпела только два поражения и скатала две ничьи. Однако набранных 14 очков не хватило, чтобы обойти Португалию и Украину. Слишком уж многое было упущено на старте.

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А вот в Лиге наций сербы пока что не блещут. Только один балл за два первых тура. В пером они гостили у сборной России и уступили (1:3), а во втором принимали сборную Турции и скатали нулевую ничью.



Впрочем, Сербия по-прежнему остаётся грозным соперником. Подбор игроков тут действительно мощный. Многие из них, например, представляют сильнейшие клубы итальянской Серии А. Соорудить гол для них не составит большого труда.



Тем более что оборона Норвегии не отличается высокой надежностью. За две предыдущие игры в Лиге наций она пропустила три гола. А в своей группе квалификации к Евро-2020 сборная не пропускала разве что от Фарерских островов.

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Однако линия атаки у норвежцев крайне внушительная. Тут и Эрлинг Холанд с Александром Сёрлотом, и Матиас Норманн, который тащит в российском «Ростове». Сербы тоже едва ли могут похвастаться крепкой защитой, за 10 туров квалификации они вообще пропустили 17 голов. Организации и надёжности им не хватает.



При таких раскладах вполне можно проверить голы в обе стороны за коэффициент 1.94. Статистика на нашей стороне. Дело в том, что такой вариант заходил в 11 из 14 последних игр сборной Сербии и в 9 из 12 последних игр сборной Норвегии.

Прогноз и ставки на стыковой матч квалификации ЧЕ-2020 Норвегия — Сербия 8 октября 2002 года

Норвежцы в последнее время показывают яркий футбол в атаке, присутствие Эрлинга Холанда заметно. Однако в обороне надёжности не хватает: в 9 из 12 предыдущих игр они пропускали. В сборной Сербии собраны первоклассные исполнители, представители ведущих европейских клубов. Однако с обороной ровно те же проблемы. На наш взгляд, тут стоит ждать голов в обе стороны.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.94.