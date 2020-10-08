«Динамо Мн» — «Куньлунь». Прогноз: клуб из Беларуси сбросит с хвоста «Динамо» и «Йокерит»

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо Минск» — «Куньлунь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.82, успех «Куньлуня» идёт за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо Мн» — «Куньлунь» 9 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо Минск» — «Куньлунь» 9 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.37, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.99. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.70. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо Минск» — «Куньлунь Ред Стар» (09.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Иртыш» — «Торпедо». Прогноз: Игнашевич, Лебеденко, Рязанцев и Нетфуллин застрянут в Омске Москвичи гораздо сильнее, клуб из Омска уйдёт в глухую оборону и будет терпеть.

Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В пятницу, 9 октября, состоятся четыре матча. В 19:30 мск в Минске местное «Динамо» начнёт выяснять отношения с «Куньлунь Ред Стар» в надежде прервать неудачную серию.

«Зубры» потерпели два поражения подряд, но этому есть рациональное объяснение. Начались трудности с коронавирусом: несколько хоккеистов заболели, тренерский штаб также не может присутствовать на скамейке. В то же время глобальных проблем с составом удалось избежать, что настраивает на позитивный лад.

СКА — «Сочи». Прогноз: Кемппайнен, Вей, Ткачёв, Антипин и Бурдасов не дождутся подарков «Леопарды» приободрились и идут на серии из двух побед.

В строю остаются несколько важных легионеров (пара вратарей Тейлор-Фурх, а также нападающие Роб Клинкхаммер, Франсис Паре и Шейн Принс). Местные игроки в большинстве своём тоже на месте. С рижанами удалось зацепить очко (3:4 Б), да и поражение от «Сочи» (1:2) накануне выдалось близким.

Хозяева проспали дебют, получив две шайбы в середине первого периода. После этого «леопарды» редко появлялись в чужой зоне и практически не тревожили Фурха. Минчане владели инициативой, однако нельзя сказать, что Йоэлю Лассинантти пришлось стоять на голове. Работы у него оказалось не так много.

Единственную шайбу забросили в большинстве, в равных составах создали сравнительно немного. При доле везения имели шансы зацепиться за очки, подвела реализация. Впрочем, впереди игра с худшим клубом КХЛ, да ещё и на своём льду. Это замечательная возможность закрыть неудачную серию и закрепиться на третьем месте Запада.

Диего Шварцман — Рафаэль Надаль. Прогноз: вот и сказке конец. Король грунта выйдет в финал Шварцман впервые дошёл до полуфинала ТБШ, но Надаль не забыл поражение в Риме.

«Куньлунь» просто не тянет. Тренерский штаб во главе с Алексеем Ковалёвым делает всё возможное, игроки бьются. Но уровень исполнителей слишком низок, чтобы рассчитывать хотя бы на исправный набор очков. В 12 матчах состоялись 11 поражений. Единственная победа — техническая (спасибо «Локомотиву»). Плюс с «Салаватом» удалось дойти до буллитов, поскольку вратарь совершил более 50 сейвов.

Вот, собственно, и всё. Постоянная текучка состава: травмы, карантин (сейчас на нём находятся около десяти хоккеистов). Всё это мешает рабочему процессу и не позволяет сыграться. Забивают подопечные Ковалёва по меркам аутсайдера вполне достаточно, а вот с обороной натуральный кошмар.

На самом деле, в последнее время клуб из Беларуси играл с «Куньлунем» неудачно. Три поражения в основное время подряд — это серьёзно. Однако сейчас соперник слишком слаб, так что есть все шансы переломить тенденцию. Хоккей должен получиться бодрым: гости играют сами и дают играть другим, а у «Динамо» даже без нескольких исполнителей основы хорошая атака и прекрасное большинство.

«Автомобилист» — «Металлург». Прогноз: Дацюка с Коваржем ждёт сюрприз, Бек расчехлит пушку Букмекеры совсем не верят в магнитогорцев, хотя они не столь плохи.

Потому проблемы с голами вряд ли возникнут. И, естественно, шансы хозяев смотрятся заметно выше. Линия позволяет заиграть П1 за крепкий коэффициент 1.82. Альтернативные варианты — ИТБ 3 гола «Динамо» за 1.75 и 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.87. Ждём тут чего-то вроде 3:2 или 4:3.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо Минск» — «Куньлунь» 9 октября 2020 года

Минчане избежали серьёзных проблем с коронавирусом: несколько игроков основы сели на карантин, но состав остаётся боевым. «Куньлунь» — с большим отрывом худший клуб КХЛ, который очень много пропускает и не может наладить взаимопонимание из-за постоянной кадровой текучки. То травмы, то коронавирус. Думается, свои три гола хозяева непременно найдут.

Ставка: ИТБ 3 гола минского «Динамо» за 1.75.