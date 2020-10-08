СКА — «Сочи». Прогноз: Кемппайнен, Вей, Ткачёв, Антипин и Бурдасов не дождутся подарков

«Леопарды» приободрились и идут на серии из двух побед.

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ХК «Сочи». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.31, успех «Сочи» идёт за 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ХК «Сочи» 9 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — ХК «Сочи» 9 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.10. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА — ХК «Сочи» (09.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Всё началось с «Йокерита», который ушёл на добровольный двухнедельный карантин. Позже та же учесть постигла «Барыс» и рижское «Динамо». Иностранные клубы уже вернулись в дело, однако проблемы наблюдаются у «Торпедо», «Локомотива», «Салавата Юлаева» и СКА.

Впрочем, первенство продолжается, президент лиги Алексей Морозов заявил, что о приостановке не может быть и речи. В пятницу, 9 октября, состоятся четыре матча. В 19:30 мск в Санкт-Петербурге местный СКА в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с ХК «Сочи» в надежде выйти на победный путь.

Две предыдущие встречи завершились поражениями, хотя в обоих случаях команда смотрелась достойно. Для начала уступила «Барысу»: перебросала вышедшего с карантина соперника в два раза, отыгралась с 0:2 и едва не вытащила победу в основное время. Но тягаться с Валком, Михайлисом и Старченко в буллитах не смогла (2:3 Б).

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А накануне получила 1:4 от «Металлурга». Сразу нужно отметить, что подопечные Ильи Воробьёва выдали одну из лучших игр в сезоне: агрессивно и умело прессинговали, быстро проходили среднюю зону, ловили соперника на контратаках. Итоговый результат справедлив, хотя петербуржцы наиграли на две-три шайбы. Слишком уж хорош был Юхо Олкинуора.

А самое главное — долгожданное возвращение целого ряда хоккеистов основы. Тут и легионеры (Хелльберг, Бенгтссон, Вей, Кемппайнен), и опытные россияне. Справедливости ради, дебют у них не задался. Например, Хафизулин и Антипов (а вместе с ними Бурдасов, Ткачёв и Кузьменко) схватили по «-2».

«Сочи» тем временем потихоньку добавляет. Календарь стал попроще, как результат — кошмарный старт сезона забывается. В пяти предыдущих поединках добыты три победы при двух близких поражениях от достойных клубов — 2:4 с «Трактором» и 2:3 с московским «Динамо».

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Этого всё ещё недостаточно для зоны плей-офф: девять очков, девятое место. Однако замыкающий топ-8 «Витязь» оторвался на три балла при одной лишней игре, то есть всё совсем рядом. «Леопарды» идут на серии из двух побед — дожали рижское «Динамо» (4:2) и вытерпели с минчанами (2:1).

Понятно, что на своём льду шансы СКА выше. И всё перекос в линии кажется чрезмерным. Подопечные Александра Андриевского почувствовали уверенность, понемногу оживает большинство, всё увереннее действуют вратари. А вернувшимся лидерам петербуржцев предстоит набирать форму через матчи, на первых порах это чревато ошибками.

Потому выноса в одну калитку мы бы тут не ждали. Благо что разгромных поражений от «армейцев» ХК «Сочи» не терпит на протяжении семи очных встреч. Потому П2 с форой (+2) за 2.05 смотрится хорошо, линия даже позволяет взять П2 с форой (+2.5) за 1.70. СКА будет иметь преимущество и наверняка возьмёт очки, но придётся потрудиться.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — ХК «Сочи» 9 октября 2020 года

Конечно, хозяева фавориты. Однако перекос в линии слишком велик. Южане добыли три победы в пяти последних матчах, большинство добавляет, вратари всё чаще выручают. А у СКА вернулся целый ряд хоккеистов основы, которым предстоит набирать форму через игры. На первых порах это чревато трудностями. Разгрома тут не ждём.

Ставка: победа «Сочи» с форой (+2.5) за 1.70.