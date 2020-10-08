Диего Шварцман — Рафаэль Надаль. Прогноз: вот и сказке конец. Король грунта выйдет в финал

9 октября Диего Шварцман и Рафаэль Надаль сыграют в матче полуфинала «Ролан Гаррос». Начало — в 15:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Надаля, ставки на победу испанца принимаются с коэффициентом 1.14. Успех Шварцмана оценён коэффициентом 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч полуфинала «Ролан Гаррос» Шварцман — Надаль

Аналитики считают, что матч Диего Шварцман — Рафаэль Надаль не получится упорным: ставки на тотал больше 33.5 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 33.5 гейма оценён коэффициентом 1.87. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 1.92.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Диего Шварцман — Рафаэль Надаль (09.10.2020)

Вторая неделя «Ролан Гаррос» набирает обороты: откровенные пассажиры и середняки отсеялись, остались только самые лучшие. Пока турнир получается более чем успешным, несмотря на использование других мячей, холодную погоду (РГ впервые проводится осенью) и медленное покрытие.

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По-настоящему громких сенсаций у мужчин практически не случилось. Даниил Медведев проиграл в первом круге, но это уже привычная картина: он до сих пор не выиграл на «Ролан Гаррос» ни единого матча. До полуфинала добрались Джокович, Циципас, Надаль и Шварцман. То есть три представителя из топ-5 посева.

А вот Диего Шварцман — особый случай. Строго говоря, особой сенсации тут нет. Опытный аргентинец уже несколько лет ходил вокруг топ-10 рейтинга, а грунт всегда был для него профильным покрытием (как и для многих теннисистов из Южной Америки). То есть удивляться здесь особенно нечему, это никак не прорыв и не чудо.

28-летний спортсмен находится в изумительной форме. 2,5 недели назад он дошёл до финала турнира в Риме, высадив по пути Джона Миллмана, Хуберта Хуркача, самого Рафаэля Надаля и Дениса Шаповалова. Здорово начал финал против Новака Джоковича (вёл с двумя брейками), однако с первой ракеткой мира всё же не справился.

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Четыре стартовых круга в Париже Диего прошёл на одной ноге, не отдав ни единого сета. Там, правда, и соперники были так себе. А вот накануне пришлось отбегать пять партий с Домиником Тимом. Встреча продолжалась больше пяти часов, в результате Принца грунта просто не хватило (в четвёртом раунде он бился пять партий с Юго Гастоном).

Шварцман впервые в карьере дошёл до полуфинала ТБШ. Говоря о нём, постоянно выделяют рост. По меркам тенниса он действительно крайне скромный, всего 170 см. Зато непосредственно с техническим оснащением нет ни малейших проблем. Плюс потрясающее движение и агрессивный теннис.

Слабых мест у аргентинца нет, это действительно очень разносторонний спортсмен. Всё бы ничего, да только в соперниках сам Рафаэль Надаль. В Гамбурге он разогревался, зато сейчас привычно сметает всё на своём пути. Ни одного проигранного сета на РГ, причём реальное сопротивление оказал только юный Янник Синнер.

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Итальянец продержался полторы партии и даже дошёл до тай-брейка, а дальше расклеился. Рафа уложился в три часа, то есть никаких проблем со свежестью быть не должно. Сентябрьское поражение от Шварцмана только добавит концентрации и мотивации. До встречи в Гамбурге Надаль забрал все девять очных поединков, отдав в них всего два сета.

В общем, всё говорит о том, что сказке придёт конец. Мощной подачи у Шварцмана по понятным причинам нет (всего четыре эйса за четыре предыдущих матча в Париже), а это значит, что свои брейк-пойнты Надаль в любом случае найдёт. В трёх прошлых раундах Рафаэль совершал максимум одну двойную ошибку, никаких подарков он не предоставит.

Новые мячи и непростая погода его, видимо, не смущают. Потому предпосылок для сенсации не видно. Диего уже добился грандиозного успеха, он будет раскован. И всё же разница в классе кажется чрезмерной. Мы бы выбирали между П2 в трёх сетах за 1.98 и П2 с форой (-6.5 гейма) за 1.63. На наш взгляд, аутсайдер в лучшем случае зацепит одну партию.

Ставки на матч «Ролан Гаррос» Диего Шварцман — Рафаэль Надаль 9 октября 2020 года

В Риме Шварцман выиграл у испанца, причём в двух сетах. Но там Надаль только набирал форму. Теперь он в полнейшем порядке: ни одной проигранной партии в Париже, минимальное количество двойных ошибок. Думается, та неудача только добавит Рафе мотивации и концентрации, так что шансов аргентинцу он не оставит.

Ставка: победа Надаля в трёх сетах за 1.98.