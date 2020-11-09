Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы!

Чудеса случаются — это факт. Даже спорить бессмысленно. И удача — капризная дама. Это факт номер два. Особенно свято верят в чудо и в удачу игроки, причём не только те, кто выходят забивать голы и забрасывать шайбы, но и те, кто пытается угадать, сколько будет этих самых голов и шайб. За собственные деньги.

«Чемпионат» совместно с БК «Фонбет» запускает рубрику «Удачная ставка», в которой мы будем рассказывать про удивительные ставки, огромные выигрыши, фантастические выплаты и чудесные обогащения. И первая история действительно настолько невероятна, что хочется верить в чудо ещё сильнее.

Почти что самый счастливый человек на Земле

В ночь на 1 ноября 2020 года клиент БК «Фонбет» наверняка увидел во сне что-то невероятное. Просто фантастическое, выпадающее из границ реальности. Потому что, проснувшись, он пришёл в букмекерский клуб и составил там экспресс из 21 футбольного матча, причём все они игрались не просто в один день, а вообще в течение всего 9 часов. Необходимую величину пари счастливчик тоже, видимо, увидел во сне — 95 рублей. Кстати, идти в ППС для этого необязательно — можно выигрывать на ставках, не выходя из дома.

Тут были чемпионаты Испании, Турции, России, Греции, Франции, Швейцарии, Германии, Португалии, Англии, ставки игрались и с осторожным коэффициентом 1.28, и с вполне агрессивным 2.25. Игрок верил в ЦСКА и «Ювентус» и не верил в «Коньяспор» и «Люнгбю». Общий коэффициент экспресса составил… 31 111.81. Счастливый квиток с полным списком матчей, ставок и коэффициентов мы приложили в конце текста — смотрите и удивляйтесь.



В полпервого ночи владелец экспресса уже был почти самым счастливым человеком на Земле. К тому моменту 18 исходов завершились в его пользу, один матч был отменён (что обрушило общий коэффициент до «всего лишь» 17 284.34), а в двух оставшихся играх «Спортинг» уверенно рвал «Тонделу», а «Валенсия», пусть и с минимальным счётом, но побеждала «Хетафе».

Треск пропавших миллионов

«Летучим мышам» нужно было просто не проиграть (то есть не пропустить как минимум дважды), и хотя они играли в меньшинстве, но оборонялись уверенно и спокойно. За четыре минуты до конца основного времени наш герой не просто ощущал тяжесть 1,6 млн рублей в своих руках — он наверняка даже уже чувствовал их запах.



И вот на 87-й минуте «Валенсия» пропустила — из-за грубой ошибки вратаря Хауме Доменека и дурацкого рикошета от Габриэля Паулисты.



Теперь вместо денег запахло жареным, а тут ещё и арбитр решительно добавил сразу шесть минут компенсированного времени. Мучитель…



И на пятой такой минуте защитники «Валенсии» с интересом смотрели, как один футболист «Хетафе» попал в штангу, а проклятый Доменек скинул мяч прямо на ногу другому — 1:2. Экспресс на 1,6 миллиона, выдержавший 20 матчей и почти 1900 минут футбола, с противным треском лопнул.

Чудесное спасение

Мы не знаем, какие слова в этот момент говорил наш герой. Можем только предполагать. Возможно даже, что от нереальности происходящего он просто потерял сознание. Но если нет, то только что разорившийся миллионер наверняка видел, как игроки «Валенсии» сразу же после розыгрыша мяча с центра забросили его в штрафную соперника, а там бам-бам — и… пенальти!

Три минуты весь состав и даже тренеры «Хетафе» умоляли арбитра отменить решение, продлевая и усиливая агонию одного человека в далёкой России. Целых три минуты. Судья остался непреклонен, и вот на 10-й компенсированной минуте (а ведь добавлено было только шесть), Карлос Солер пошёл делать хеппи-энд одной из самых невероятных ставок в истории.



Его удар превратил 95 рублей в 1 642 012, и этот экспресс с фантастической развязкой точно останется в истории самых эпичных ставок на спорт. Стоит отдать должное и букмекеру. В БК «Фонбет» можно составить экспресс с любым коэффициентом — ограничений на максимум нет.

А когда ваши ставки выигрывали из-за голов на последних минутах? Пишите в комментариях.