«Сибирь» — «Металлург». Прогноз: Воробьёв и Мозякин отбросят новосибирцев от зоны плей-офф

15 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Металлург». Начало встречи — в 13:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Сибири» в основное время можно с коэффициентом 2.54, успех «Металлурга» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» 15 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» 15 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сибирь» — «Металлург» Магнитогорск (15.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по одной-две игры и вошли в колею.

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На воскресенье, 15 ноября, запланированы три матча. В 13:30 мск в Новосибирске «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Металлургом». Обе команды переживают непростой период и набирают очки по большим праздникам, хотя перед началом сезона явно рассчитывали на большее.

«Снеговики» вроде бы пришли в себя, однако проявилась старая проблема: после паузы на Евротур непременно случается серия поражений. На этот раз получилось особенно чувствительно. Рекордные 0:5 за неполные 11 минут с минским «Динамо» и 0:6 к финальной сирене. Перед родными болельщиками.

Спустя сутки разгромно уступили «Авангарду» (1:4). Здесь счёт обманчив: забили первыми, вели вплоть до второго перерыва. А затем пропустили в первой же атаке третьего периода и посыпались. Затем удаление — и ещё один гол. Омичи продолжили давить, тут же забили третью. А последняя влетела в пустые ворота.

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К вратарям на этот раз никаких вопросов нет. Харри Сятери выручал и делал всё возможное, вот только должной помощи от партнёров не получил. Стартовые 40 минут подопечные Николая Заварухина провели более чем достойно, а вот заключительный отрезок провалили. Моменты пошли только за 3-4 минуты до сирены.

Теперь новосибирцы отстают от зоны плей-офф на три очка, хотя перед началом сезона рассчитывали побороться с грандами за топ-4. При этом «Торпедо» имеет в запасе три игры, а «Барыс» — все пять. Ситуация не критичная, но чертовски неприятная. А тут ещё и визит «Металлурга».

У «лис» всё тоже грустно. Четыре поражения в пяти матчах, а два раза подряд они в последний раз выигрывали аж месяц назад. После возобновления первенства успели проиграть южноуральское дерби «Трактору» (1:2 ОТ). Нельзя сказать, что смотрелись хуже соперника, но спецбригады напрочь провалились.

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Подопечные Ильи Воробьёва опустились на пятую строчку Восточной конференции. Три предыдущих выезда в Новосибирск завершались для ММг поражениями. Букмекеры снова отдают небольшое преимущество хозяевам, на этот раз сыграем против линии. На то есть несколько причин.

Первая — «Металлург» имел два лишних дня на восстановление, поскольку игру с «Йокеритом» перенесли. Вторая — «Сибирь» явно потеряла уверенность после кошмара с минчанами. Накануне она натурально испугалась выигрывать у «Авангарда»: поплыла после ответной шайбы, долго не могла преодолеть красную линию.

Ну и третья — состав у гостей как минимум не хуже даже с учётом отсутствия нескольких хоккеистов. На наш взгляд, этого достаточно, чтобы заиграть П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.04. В случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Металлург» 15 ноября 2020 года

«Сибирь» после возобновления сезона потерпела два поражения с общим счётом 1:10. Накануне здорово провела два периода с «Авангардом», но поплыла после первой же пропущенной шайбы. Налицо проблемы с психологической устойчивостью. Состав у «Металлурга» покрепче, плюс два лишних днях отдыха. П2 с нулевой форой за 2.04 напрашивается.

Ставка: победа «Металлурга» с нулевой форой за 2.04.