«Витязь» — «Спартак». Прогноз: Знарок, Гудачек и Рылов закроют Александра Сёмина

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.30, успех «Спартака» идёт за 2.75.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» 14 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» 14 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 13.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Витязь» — «Спартак» Москва (14.11.2020)
Два месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Дальше сборная России отправилась в Финляндию, а команды получили возможность выдохнуть, собраться с силами и зализать раны. Первый этап Евротура триумфально завершился, а это значит, что пора возвращаться к клубным делам.
За минувшую неделю по паре матчей провели иностранные клубы, которым надо нагонять остальных из-за ухода на карантин. Почти все остальные вернулись 10 ноября. На субботу, 14 ноября, запланированы сразу семь матчей. Пять из них стартуют в 17:00 мск. В Подольске «Витязь» сразится со «Спартаком».
Это битва прямых конкурентов. Прямее не бывает. Собственно, тройка лидеров в Западной конференции уже определилась: ЦСКА и «Локомотив» ушагали далеко, СКА дождался выхода лидеров с карантина и будет добавлять. Возможно, присоединится «Йокерит», у которого много игр в запасе из-за постоянных вспышек коронавируса.
Рижское «Динамо» быстро отвалилось и потеряло очередной сезон уже к началу ноября, ХК «Сочи» тоже заметно отстаёт. Зато все остальные идут невероятно плотной группой. Шесть команд находятся в радиусе пары-тройки очков, то есть очные встречи имеют огромное значение.
Любопытно, что «Витязь» и «Спартак» входят в один дивизион, а потому должны пересечься четыре раза за регулярный чемпионат. Больше трети дистанции позади, а эта игра станет только первой. Зато потом они сойдутся вновь уже спустя сутки. Календарь КХЛ иногда бывает очень странным.
Красно-белые долго запрягали, но ближе к первому этапу Евротура наконец вошли в колею. Они набирали очки в 10 из 11 предыдущих поединков. Единственное исключение — 3:4 от «Северстали», где тренерский штаб решил предоставить отдых Юлиусу Гудачеку, а Никита Беспалов не впечатлил.
После паузы подопечные Олега Знарка успели хлопнуть в дерби ЦСКА. На тоненького, в овертайме (4:3 ОТ), но это уже детали. В первом периоде красно-синие смотрелись заметно лучше, а вот дальше игра выровнялась. Пожалуй, где-то «Спартаку» немного повезло, хотя в целом два очка он вполне заслужил.
«Витязь» после перерыва успел выйти на лёд дважды. Похвастать нечем. Провалили дебют с «Динамо», потом заиграли активнее, да только Александр Ерёменко оказался великолепен (1:2). А дальше по традиции проиграли СКА, опустившись по потерянным очкам на девятое место Запада.
Букмекеры ждут высокой результативности, хотя есть сомнения. Пропускают соперники в последнее время немного, а цена ошибки высока, ведь речь идёт о прямом конкуренте. Думается, тренеры перестрахуются и не станут раскрываться раньше времени. Перекос в пользу «Витязя» также вызывает сомнения.
Во-первых, играть придётся без зрителей, что нивелирует фактор своего льда. Во-вторых, у красно-белых было два лишних дня на отдых. В третьих, гости сейчас в полном порядке. П2 с нулевой форой за 2.08 выглядит нормально. Альтернативный вариант — Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.23.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Спартак» Москва 14 ноября 2020 года
«Спартак» набрал обороты, оставшись без очков лишь один раз за 11 последних матчей. К тому же у красно-белых имелось два дополнительных дня на восстановление. Играть будут без зрителей, значимость своего льда падает. Раз так, у подопечных Олега Знарка отличные шансы зацепиться. Возьмём Х2 через общий низ.
Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.23.
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