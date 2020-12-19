«Лацио» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо остановит Иммобиле и Индзаги. «Милан» далеко не уйдёт

Если не считать техническое поражение от «Ювентуса», у «Наполи» четыре победы в пяти выездах Серии А.

20 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.04. Успех неаполитанцев оценён букмекерами в 2.53. А ставки на ничью принимаются за 3.54.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура Серии А «Лацио» — «Наполи» 20 декабря 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч Серии А «Лацио» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» (20.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. Не успел отгреметь в итальянской Серии А 12-й тур, как пора завершать 13-й.

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Программа 13-го тура чемпионата Италии завершится 20 декабря сразу семью поединками. Среди прочих в воскресенье «Лацио» сразится с «Наполи». Встреча начнётся в 22:45 мск и пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Вывеска шикарная.



В последнее время во внутреннем первенстве римляне утратили былую стабильность. В четырёх предыдущих турах удалось добыть всего четыре из 12 возможных очков. Единственная победа на указанном отрезке пришлась на гостевую игру со «Специей». Дело закончилось со счётом 2:1, хотя новичок элитного дивизиона смотрелся не хуже.



В остальных же трёх поединках зафиксированы два поражения от крепких «Удинезе» (1:3) и «Вероны» (1:2), а также ничья со скромным «Беневенто» (1:1). Стоит отметить, что в последнем случае «орлята» больше владели мячом, но моментов создали плюс-минус столько же. В общем, конкретики впереди не хватает.

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Неудачная серия спустила подопечных Симоне Индзаги на девятую строчку в турнирной таблице. После 12 туров 18 очков в копилке — график крепкого середняка, не более того. До зоны Лиги чемпионов не хватает уже шести пунктов, а конкуренция в верхней части солидная.

«Наполи» – один из лидеров чемпионата Италии. За 12 матчей набрал 23 очка и сейчас замыкает топ-5. До идущего на первом месте «Милана» не хватает пяти баллов, а «Верона», расположившаяся на седьмом, отстаёт на четыре. Группа лидеров приблизительно очертилась, важно не выпасть из неё в ближайшие недели.



Впрочем, форму команда Дженнаро Гаттузо набрала весьма неплохую, несмотря на параллельное выступление в Лиге Европы. В шести последних турах Серии А потерпели лишь два поражения. Они пришлись на игры с «Миланом» и «Интером», которые сейчас идут на первом и втором местах соответственно. В общем, ничего страшного.

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В оставшихся четырёх поединках получилось одержать четыре победы с общим счётом 11:1. При этом неаполитанцы в текущем сезоне здорово играют в гостях. Если не считать технического поражения от «Ювентуса», то у них четыре победы за пять выездов при двух пропущенных мячах.



Да, из-за травмы за «Наполи» не сыграет Дрис Мертенс, а также дисквалифицированный Лоренцо Инсинье. Однако забивать есть кому и без них, тем более что в 11 последних турах «Лацио» не пропустил только от аутсайдера «Кротоне». Причём у римлян тоже серьёзные кадровые потери, но в группе обороны: к Луличу, Фаресу и Лейве в лазарет добавился Ачерби.



А потому вполне можно подумать над П2 с нулевой форой за коэффициент 1.83. У «Лацио» ещё и на своём поле регулярно бывают проблемы. За шесть домашних игр получилось обыграть только «Болонью». Да и то – на тоненького.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Наполи» 20 декабря 2020 года

«Лацио» подходит к предстоящему поединку с заметными кадровыми потерями в линии обороны, а «Наполи» недосчитается пары важных исполнителей в линии атаки. Однако неаполитанцам и без Дриса Мертенса есть кому забивать, а вот у римлян защита – проблемное место. На наш взгляд, нулевая фора на гостей смотрится интересно.



Ставка: победа «Наполи» с нулевой форой за 1.83.