«Сассуоло» — «Милан». Прогноз: Ибрагимовича не будет, «Интер» и «Юве» не дождутся осечки

20 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех хозяев оценён букмекерами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекерские коэффициенты на матч 13-го тура Серии А «Сассуоло» — «Милан» 20 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Сассуоло» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» (20.12.2020)

Декабрь в самом разгаре. Российская Премьер-Лига ушла в зимнюю спячку, но скучать не придётся. Впереди у топ-5 европейских чемпионатов интенсивный отрезок, плюс кубковые матчи. В итальянской Серии А добрались до 13-го тура, то есть треть от общей дистанции осталась позади.

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Программа 13-го тура чемпионата Италии завершится 20 декабря сразу семью поединками. Среди прочих в воскресенье «Сассуоло» сразится с «Миланом». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на стадионе «Мапей» в Реджо-нель-Эмилии.



В прошлом туре зелёно-черные гостили у скромной «Фиорентины», обошлись ничьей (1:1). Получилось открыть счёт уже на 13-й минуте, но за 10 минут до перерыва получили пенальти в свои ворота и пропустили. Оставшееся время гости владели инициативой, но по моментам команды смотрелись примерно одинаково, так что итоговый результат по делу.



Впрочем, потеря очков с одним из аутсайдеров не помешала подопечным Роберто де Дзерби остаться в шестёрке лидеров Серии А. После 12 сыгранных туров идут на шестом месте, набрав 23 очка. Отставание от зоны Лиги чемпионов совсем крохотное – один пункт. Хотя конкуренция, конечно, солидная.

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«Милан» продолжает лидировать в борьбе за скудетто, в 12 турах набрано 28 баллов. Хотя потери очков в последних играх заметно пошатнули преимущество. Теперь отрыв от ближайшего преследователя — миланского «Интера» — составляет всего одно очко. А это значит, что любая ошибка может аукнуться.



В двух последних турах россонери расходились миром, хотя в обоих случаях можно было рассчитывать на победу. Сперва не совладали с «Пармой», которая до сих пор побеждала лишь два раза. Затем допустили осечку с аутсайдером «Дженоа». Причём в обоих случаях приходилось отыгрываться.



С результативностью у команды Стефано Пиоли нет никаких проблем. Даже без Златана Ибрагимовича в семи последних матчах во всех турнирах забили целых 14 голов, что в среднем за игру составляет ровно две штуки. К слову, на этот раз тоже придётся обойтись без опытного шведа, снова получившего травму.

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Однако дело тут в том, что оборона «Милана» нередко сбоит. Любопытно, что клуб пропускал в восьми из девяти предыдущих туров в чемпионате Италии. «Сассуоло» ещё в прошлом сезоне показал исключительный атакующий стиль, нет нехватки голов и в текущем розыгрыше. Так что моменты наверняка будут.



Только шансы нанести миланцам первое поражение в Серии А невелики. Россонери безупречно играют на выезде, в шести случаях у них 16 из 18 возможных очков и 13 забитых мячей. А при таких раскладах Х2 + обе забьют за коэффициент 2.04 выглядит интересно. Пропускали гости при этом в пяти из шести выездов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Сассуоло» — «Милан» 20 декабря 2020 года

«Сассуоло» вполне может доставить неприятности «Милану», который довольно часто пропускает. Однако с результативностью у подопечных Стефано Пиоли порядок даже без Ибрагимовича, которого снова не будет. Да и в гостях они играют лучше всех в чемпионате Италии на данный момент. Конкуренты не дождутся первого поражения россонери в Серии А.



Ставка: «Милан» не проиграет + обе забьют за 2.04.