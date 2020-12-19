«Лилль» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Ди Мария скинут самозванцев с первого места

20 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.01. Успех «Лилля» оценён букмекерами коэффициентом 3.98.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» 20 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» 20 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.74, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.45. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.92.

Анализ и прогноз матча 16-го тура французской Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ» (20.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков тоже завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В Лиге 1 пришло время 16-го тура.

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Он закроется в воскресенье, 20 декабря, сразу семью матчами. Самый поздний стартует в 23:00 мск в Вильнёв-д’Аске. «Лилль» на стадионе «Пьер Моруа» будет принимать «ПСЖ». Естественно, это центральная игра всего тура. Ведь речь идёт о битве лидеров чемпионата Франции.



Парижане испытывают серьёзные проблемы в нынешнем сезоне. Сперва лидеры дружно подхватили коронавирус, затем набирали форму. Всё это время были травмы и дисквалификации. В результате едва не пролетели мимо плей-офф Лиги чемпионов. Хорошо, что взяли себя себя в руки во втором круге и финишировали первыми в группе.



А вот в национальном первенстве по-прежнему тоска. За последние 10 лет так быстро четыре поражения «ПСЖ» на внутренней арене не получал. И ведь нельзя сказать, что соперникам сильно везёт. Скорее, наоборот. Было ещё несколько поединков, где действующий чемпион показывал слабый футбол, но цели добивался.

«Эвертон» — «Арсенал». Прогноз: Анчелотти, Айуоби и Хамес ускорят отставку тонущего Артеты Лондонцы забили лишь три раза в девяти последних турах АПЛ. Один из голов – с пенальти.

В пяти последних турах подопечных Томаса Тухеля добыли всего две победы. Над крепким «Монпелье» (3:1) и стоящим навылет «Лорьяном» (2:0). В первом случае смотрелись слабо, однако забили два мяча в концовке и вырвали победу. Во втором забили оба мяча только в большинстве, причём первый — с пенальти. До удаления защитника гостей на 49-й минуте на табло горели нули.



В общем, парижане полностью заслужили потерю первого места в Лиге 1. Команда банально потеряла мотивацию, привыкнув одной левой забирать все трофеи в стране. Плюс несколько кадровых потерь и игра на два фронта без пауз. А ведь без того же Неймара созидание традиционно даётся с большим трудом.



«Лилль» однозначно хорош. Легко выбрался в плей-офф Лиги Европы, потрепав возродившийся «Милан». И комфортно чувствует себя в чемпионате Франции — 13 очков в пяти последних матчах. Меньше двух мячей забил только в гостях у «Сент-Этьена» (1:1). С атакой тут вообще полный порядок — 28 голов. Больше лишь у «ПСЖ».

«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: Месси, Гризманн и Куман вернутся в чемпионскую гонку Каталонцы одержали две победы подряд и наконец-то вошли в топ-5 Ла Лиги.

«Доги» единолично возглавляют турнирную таблицу с 32 очками. И вроде бы гости сейчас переживают сложный период, а подопечные Кристофа Галтье, напротив, набрали мощный ход. Однако календарь благоволит красно-синим. Они сходу получают возможность вернуть лидерство. Достаточно просто победить.



Аргументы имеются. Во-первых, Неймар близок к возвращению. По данным СМИ, он имеет шанс выйти на поле, что по умолчанию увеличит атакующий потенциал. Во-вторых, статистика очных встреч. В десяти предыдущих случаях парижане одержали девять побед. Что любопытно, больше трёх мячей не забили ни разу, хотя на внутренней арене регулярно отвешивают кому-нибудь по пять-шесть штук.



Ну и третье. «ПСЖ» способен валять дурака в рядовых играх, но большие матчи в последнее время проводит здорово. В Лиге чемпионов в ключевой момент взяли три победы подряд. Поражений от прямых конкурентов в Лиге 1 и без того состоялось достаточно — «Марсель», «Монако», «Лион». Пора отвечать.

«Байер» — «Бавария». Прогноз: вечно вторые ошеломят Левандовского, Нойера и Мюллера В пяти из шести последних очных встреч леверкузенцы забивали больше одного мяча.

Потеря первого места — отличный раздражитель для гегемона. Думается, подопечные Томаса Тухеля разозлятся и возьмут три очка, тем более с учётом вероятного возвращения Неймара. Много вряд ли забьют, поскольку оборона у «Лилля» крепкая. Но линия позволяет не мудрить и взять П2 за прекрасный коэффициент 2.01. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 4.5 мяча за 2.36.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лилль» — «ПСЖ» 20 декабря 2020 года

Парижане расслабились — всего две победы в пяти последних турах привели к потере первого места. Но календарь даёт шанс быстро исправить положение. Лидирует как раз «Лилль». «Доги» сейчас хороши, но состав у гостей заметно мощнее, а главное — Неймар имеет шансы выйти на поле. Второе место наверняка станет для «ПСЖ» хорошим раздражителем, так что ждём от действующего чемпиона хорошего футбола и трёх очков.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.01.