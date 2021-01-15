«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Самсонов застрянут во втором матче

В первом матче «Кэпиталз» забросили шесть шайб, а Ови отдал две результативные передачи.

16 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Вашингтона» в основное время можно с коэффициентом 2.20, успех «Баффало» идёт за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 16 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Баффало» — «Вашингтон» 16 января будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.71, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.19. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Вашингтон Кэпиталз» (16.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, а в КХЛ до плей-офф ещё далеко. К счастью, в середине января в строй вернулась НХЛ. Дату возобновления и формат обсуждали долго. Естественно, сезон получится необычным из-за коронавируса и позднего старта.

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Каждая команда проведёт не по 82, а по 56 матчей. Участники разделены на четыре дивизиона, причём играть будут строго внутри них. Так организаторы надеются снизить риски по распространению заболеваемости и избежать массового переноса игр. Даже первые два раунда Кубка Стэнли пройдут внутри дивизионов.

На третий игровой день запланированы шесть игр, хотя большинство пар остались теми же. «Баффало Сэйбрз» во второй раз подряд сразится с «Вашингтон Кэпиталз». Исходные данные не изменились: арена «Кибэнк-центр» в Баффало, 3:00 мск, без зрителей на трибунах. Накануне было весело.

10 шайб, причём на любой вкус. Александр Овечкин отдал две результативные передачи к середине первого периода — когда такое было? Причём в одном из эпизодов мог бросать сам, но не пожадничал. К 34-й минуте преимущество «столичных» достигло трёх голов, однако хозяева рук не опустили.

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Сражались до последнего, сняли вратаря за 2,5 минуты до сирены и даже сократили отставание до минимума. Потом, правда, всё же получили шестую шайбу в пустые ворота. Так и закончили — 6:4. Удалений оказалось немного, всего пять штук. Этого хватило для двух голов в большинстве, по одному в обе стороны.

Здорово начал в новом клубе Тейлор Холл, добавивший к шайбе результативную передачу. Делать выводы по «Вашингтону» при новом тренере рано. Играли нестабильно, хотя выходить нужно было практически с листа. Предсезонных матчей не было, тренировочный лагерь оказался коротким. Ожидать моментальных изменений слишком наивно.

Из очевидного — первое звено готово хорошо, заслуженно попав в число звёзд встречи. Классические пожары в обороне тоже сохранились. В этом, пожалуй, есть заслуга настырного «Баффало». В остальном всё справедливо: «Кэпиталз» действительно смотрелись лучше и интереснее, забрав заслуженные два очка.

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Букмекеры практически не изменили линию: на гостей снова дают чуть больше двойки, а успех хозяев в основное время оценён в районе 2.90. Расклад вполне логичный, уровень исполнителей у «столичных» повыше. Однако «Баффало» заметно моложе, а играть придётся два дня подряд. Без внятной предсезонной подготовки.

Потому встреча наверняка получится рваной и неровной. Мы бы выбирали между вариантами «хозяева откроют счёт» за 2.06 и П1 в первом периоде с нулевой форой за 2.09. Гостям наверняка потребуется время, чтобы прийти в себя и раскачаться. А вот молодые лидеры «клинков» готовы бегать до упаду.

«Баффало» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 16 января 2021 года

Накануне «Вашингтон» смотрелся лучше и заслуженно победил, но пожары в обороне никуда не делись. Играла команда неровно, что вполне логично после короткой предсезонки и отсутствия контрольных игр. Выходить на лёд придётся два дня подряд, а состав у «столичных» возрастной. У «Баффало», наоборот, лидеры молодые. Так что в дебюте хозяева рискуют получить преимущество.

Ставка: победа «Баффало» в первом периоде с нулевой форой за 2.09.