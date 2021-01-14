«Монпелье» — «Монако». Прогноз: Александр Головин сохранит Ковачу четвёртое место в Лиге 1

15 января состоится матч 20-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех клуба из Монпелье оценён экспертами в 3.98. А ставки на ничью принимаются за 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги 1 «Монпелье» — «Монако» 15 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако» (15.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к экватору, календарь не щадит никого. Топовые европейские чемпионаты продолжают играть в условиях плотного графика. В чемпионате Франции успели добраться до второго круга, на повестке дня – 20-й тур.

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Программа откроется 15 января единственным поединком. Отечественные болельщики смогут проследить за игрой Александра Головина, который вернулся на поле после длительного отсутствия. Его команда «Монако» отправится в гости к «Монпелье», начало — в 23:00 мск.



Экс-игрок московского ЦСКА наконец-то оправился от травмы и успел набрать неплохую форму. После возвращения россиянина в обойму монегаски провели две игры в Лиге 1. Гол в ворота «Лорьяна» (5:2) на первой же минуте после выхода на замену наверняка придал уверенности российскому футболисту. Как и участие ещё в паре голевых атак.



Головин снова вышел на замену и в прошлом домашнем матче против «Анже». Сделал это великолепно, поучаствовав в двух из трёх забитых мячей. Хозяева выглядели интереснее, больше создали и неплохо сыграли в обороне. Как итог – уверенная победа со счётом 3:0.

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Таким образом, беспроигрышная серия «Монако» достигла четырех матчей, в трёх из которых были добыты победы. Это позволило забраться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. Сейчас у подопечных Нико Ковача 33 балла в активе, хотя отставание от третьего места составляет внушительные шесть пунктов.



«Монпелье», напротив, резко сбавил обороты после яркой первой трети текущего розыгрыша Лиги 1. Команда не может выиграть пять туров подряд, потерпев за это время целых три поражения и пропустив сразу 11 мячей. Получилось набрать очки только с нестабильными «Брестом» и «Нантом» (1:1).



Провальный отрезок спустил «паладинов» на восьмое место в турнирной таблице. После 18 туров у них 29 очков. До топ-5 не хватает пяти пунктов, но конкуренция тут приличная. Например, у идущего шестым «Марселя» есть сразу две игры в запасе. В общем, рассчитывать на зону еврокубков с таким футболом будет сложно.

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Прервать неудачную серию команде Мишеля дер Закаряна в ближайшем матче будет трудно. Оборона в последнее время зачастую сбоит, а шутки с резвой атакой «Монако» в нынешнем сезоне плохи. Монегаски за 19 туров наколотили 36 голов, больше только у лидеров «Лиона» и «ПСЖ».



Яркая связка Кевина Фолланда и Висама Бен-Йедера в порядке, а возвращение Александра Головина явно пошлотолько на пользу. На наш взгляд, стоит подумать над ИТБ2 1.5 за коэффициент 1.80. На данный момент гости просто выглядят интереснее.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монпелье» — «Монако» 15 января 2021 года

«Монако» снова набрал приличный темп. Нападающие в порядке, а возвращение Александра Головина добавило бодрости в середине поля. «Монпелье» находится в плохой форме в последнее время, оборона часто сбоит. На наш взгляд, монегаски забьют свои два мяча. Скорее всего, этого хватит для победы.



Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 мяча за 1.80.