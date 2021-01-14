«Лацио» — «Рома». Прогноз: римское дерби в Серии А — праздник для всех. Кроме вратарей

Джеко, Мхитарян и Иммобиле своё дело знают, так что голов тут хватит на всех.

15 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Лацио» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех «Ромы» оценён экспертами в 2.45. А ставки на ничью принимаются за 3.62.

Букмекерские коэффициенты на матч 18-го тура Серии А «Лацио» — «Рома» 15 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» (15.01.2021)

Первый месяц 2021 года приблизился к экватору, календарь не щадит никого. Топовые европейские чемпионаты продолжают играть в условиях плотного графика, второй круг всё ближе. В чемпионате Италии амбиции клубов окончательно прояснились, пришло время 18-го тура.

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Программа откроется 15 января единственным поединком, но зато каким! В римском дерби на стадионе «Олимпико» «Лацио» сыграет с «Ромой», начало – в 22:45 мск. Соперники набрали неплохой темп, скучно быть точно не должно.



После 17-го тура «Лацио» идёт на восьмой строчке, набрав 28 баллов. Осечки случаются, но в целом клуб выглядит бодро. Отставание от зоны еврокубков составляет всего три пункта, хотя конкуренция в верхней части турнирной таблицы почтительная. А у некоторых участников даже есть матчи в запасе.



В прошлом туре подопечные Симоне Индзаги гостили у скромнейшей «Пармы» и одержали уверенную победу со счётом 2:0. А позапрошлом не менее уверенно разобрались дома с «Фиорентиной», тоже забив два мяча (2:1). С результативностью, как видно, у них всё в порядке.

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Лидер, капитан и основной нападающий Чиро Иммобиле в прошлой игре не забил, хотя по-прежнему входит в тройку лучших снайперов Серии А. Лидирует в списке лучших бомбардиров Криштиану Роналду, забивший 15 мячей. А следом идёт Ромелу Лукаку, у которого на три точных удара меньше.



«Рома» в гостях выглядит нестабильно, довольно часто и много пропускает. К слову, у неё за восемь выездов в текущем сезоне чемпионата Италии четыре победы и три поражения при 16 забитых и 17 пропущенных мячах. Любопытно, что больше в гостях пропустили только три клуба. Впрочем, речь про дерби, так что тут статистика выездов вряд ли имеет значение.



В целом «волки» пока проводят довольно качественный сезон. За 17 туров набрали 34 очка, что позволяет замыкать тройку лучших. Отставание от лидирующего «Милана» составляет шесть пунктов, а до идущего вторым «Интера» не хватает всего трёх. В прошлом туре подопечные Паулу Фонсеки как раз скатали результативную ничью с командой Антонио Конте (2:2).

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Вообще, линия атаки у жёлто-красных довольно внушительная. Большинство лидеров в норме, забивают все понемногу. За 17 матчей в Серии А получилось наколотить целых 37 мячей, больше разве что у могучего «Интера» (43 гола) и помешанной на атаке «Аталанты» (40).



Составы ожидаются боевые, а потому есть всё, чтобы увидеть результативный матч. Мы бы проверили комбинированную ставку «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.88. «Рома» – одна из самых весёлых клубов чемпионата Италии, такой вариант заходил в шести из семи последних матчей с её участием.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» 15 января 2021 года

Все предпосылки к высокой результативности имеются. Подопечные Симоне Индзаги потихоньку набрали ход, Чиро Иммобиле входит в тройку лучших бомбардиров Серии А. «Рома» по умолчанию забивает и пропускает почти в каждой игре вне зависимости от уровня сопротивления. Составы у соперников ожидаются боевые, так что ждём огненного дерби и трёх-четырёх мячей.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.88.