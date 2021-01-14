ЦСКА — «Барселона». Прогноз: Джеймс, Шенгелия и Курбанов остановят Ясикявичюса в Москве

15 января состоится матч 13-го тура Евролиги ЦСКА — «Барселона». Начало — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают преимущество хозяевам: поставить на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.71, успех «Барселоны» идёт в букмекерских конторах за коэффициент 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» 15 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» 15 января будет результативным: тотал больше 155.5 очка идёт за 1.96, а тотал меньше 155.5 очка — за 2.08. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.00.

Анализ и прогноз матча Евролиги ЦСКА Москва — «Барселона» (15.01.2021)

Баскетбольный сезон набрал обороты и вошёл в колею. Евролига к середине января преодолела экватор. Первый круг позади, команды провели по 17-19 матчей из 34 запланированных. Турнирная таблица устаканилась, уровень амбиций команд прояснился. Борьба за зону плей-офф ожидаемо получается жаркой.

«Порту» — «Бенфика». Прогноз: Пепе выкинет Вертонгена и Вайгля из чемпионской гонки Соперники отстают от «Спортинга» на четыре очка, даже ничья будет неудачным результатом.

На 15 января запланирована топ-игра. В Москве ЦСКА сразится с «Барселоной», начало — в 20:00 мск. Естественно, это центральный поединок 20-го тура. А может, месяца или даже всего второго круга. Ведь речь идёт о битве лучших коллективов регулярного чемпионата на данный момент.

ЦСКА отказывается сбавлять темп. Старт получился тяжёлым, но ближе к зиме результаты заметно улучшились. Шутка ли — в 14 предыдущих матчах одержано 13 побед. Причём в большинстве случаев ловко и с запасом. Унести ноги удалось только «Басконии» (95:93), которая на некоторых отрезках отказывалась промахиваться.

Ту неудачу красно-синие закрыли накануне. В среду на своём паркете спокойно задушили «Жальгирис» (83:73). Начали с рывка 8:0, держали соперника на расстоянии в 5-10 очков на протяжении подавляющей части встречи. Никола Милутинов опять царствовал под щитами, а с вдрызг проигранными подборами тягаться с российским клубом тяжело.

«Баффало» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин начнёт погоню за Гретцки и «Морис Ришар Трофи» Ови пока не подписал с «Вашингтоном» новый контракт, но открыть счёт голам это вряд ли помешает.

В итоге подопечные Димитриса Итудиса закрепились на первом месте в турнирной таблице Евролиги. 15 побед и четыре поражения — график мощнейший, остальным он не под силу. Впереди серьёзное испытание, ведь «Барселона» возглавляет группу преследователей. 13 побед и шесть поражений.

Ещё совсем недавно каталонцы лидировали, однако декабрь закрыли тремя поражениями подряд и сползли на вторую строчку. В январе получается веселее — две победы из двух возможных, обе весьма уверенные. Дома разбили «Валенсию» (89:72), а затем в гостях разобрались с «Химками» (87:75).

Подопечные Римаса Куртинайтиса продержались первую половину, в ходе которой попадали почти все броски из-за дуги и со средней дистанции. Как только процент просел, интрига умерла. Потому что отскоки сине-гранатовые забирали с пугающим постоянством, что позволяло кормиться очками второго шанса.

«Аталанта» — «Кальяри». Прогноз: Алексей Миранчук выбьет Диего Година из Кубка Италии За четыре последних домашних игры «Аталанта» забила 15 голов. У гостей нет шансов.

40 на 19 по подборам — жуткое преимущество. Больше того — «Барселона» забрала ровно половину отскоков под чужим щитом, подобное редко увидишь. Итоговые «-12» выглядят не так стыдно, но тут нужно учитывать, что за пару минут до сирены гости вели с разницей в 20 очков, после чего бросили играть.

Состав каталонцев трудно назвать оптимальным. Никола Миротич пропустил по личным причинам пять игр и накануне только возобновил бросковые тренировки, в Москве он не поможет. Лечится Виктор Клавер, почти месяц не выходит на паркет основной центровой Брэндон Дэвис.

Неудивительно, что на таком фоне букмекеры отдают преимущество ЦСКА. У москвичей травмированы Хэкетт и Клайберн, но глубина состава внушительная. Две предыдущие очные встречи остались за «Барселоной», сейчас подопечные Димитриса Итудиса получают прекрасный шанс отыграться.

«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Прогноз: ещё один шаг Артеты к возвращению былой славы В 11 из 14 последних дерби с «Кристал Пэлас» «канониры» забивали как минимум два мяча.

Скажем, в октябре Дэвис и Миротич набрали 35 из 76 командных очков, обеспечив партнёрам победу. Без них многое будет завязано на обороне. Ведь на подборе ЦСКА гораздо лучше «Химок», очков второго шанса у сине-гранатовых окажется совсем немного. Ожидаем вязкого баскетбола с довольно сдержанной результативностью.

В то же время планка тотала кажется слишком скромной. Даже на тотал больше 154.5 очка дают крепкий коэффициент 1.77, хотя команды добирались до этой отметки в шести из семи предыдущих очных встреч. На наш взгляд, соперники наберут около 80 баллов. Ставка посмелее — П1 + тотал больше 154.5 очка за 2.90.

Ставки и прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Барселона» 15 января 2021 года

Битва лидеров Евролиги. Обе команды испытывают кадровые проблемы, но у гостей они серьёзнее: нет Миротича и Дэвиса. Акцент на оборону будет выше обычного, в то же время планка тотала установлена низко. На тотал больше 154.5 очка дают 1.77, хотя обычно ЦСКА и «Барселона» доходят до 160-165 очков. Возьмём верх.

Ставка: тотал больше 154.5 очка за 1.77.