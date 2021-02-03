Джокович – Зверев. Прогноз: все хотят сыграть со сборной России! Получится у сербов

Свои первые матчи в сезоне Джокович и Зверев сыграли с Денисом Шаповаловым. Результат налицо.

4 февраля Новак Джокович и Александр Зверев сыграют в матче группового этапа ATP Cup. Начало — в 03:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.27, успех немца оценён коэффициентом 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч ATP Cup в Мельбурне Джокович – Зверев 4 февраля 2021 года

Аналитики не уверены, что матч Новак Джокович – Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.04, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.76. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.37.

Анализ матча группового этапа ATP Cup Новак Джокович – Александр Зверев (04.02.2021)

Судя по первым двум неделям нового сезона, ждать особой стабильности явно не следует. Уже сейчас многие теннисисты недовольны своими условиями проживания на карантине, а ситуация может поменяться из-за единственного положительного теста на коронавирус.

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Тем не менее в Австралии решились проводить турниры и пока делают это достаточно успешно. Так, в решающей встрече группы А на командных соревнованиях ATP Cup этой ночью решится судьба ещё одного места в полуфинале. Особенно стоит отметить, что победитель матча Сербии и Германии поспорит за путёвку в финал с представителями России.

Джокович явно не хочет тратить лишние силы перед Australian Open. В первом матче турнира спокойно разобрался с канадцем Денисом Шаповаловым, затратив на это менее двух часов (7:5, 7:5). Стандартная тренировка для серба, поэтому вряд ли он планирует задержаться на корте дольше и в игре со Зверевым.

Особенно учитывая то, как тяжело немецкому теннисисту дался матч с тем же Шаповаловым. 2 часа и 53 минуты длилась их встреча, всё решилось лишь на решающем тай-брейке. Зверев, как кажется, решил свои проблемы с подачей, однако сверхуверенной его игру не назвать. А какая игра должна у тебя быть, если в планах побороться с первой ракеткой мира из Сербии? Только сверхуверенная.

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Очевидно, что матч Джоковича и Зверева будет упорным, но у кого больше шансов сыграть на запредельном уровне в важнейших эпизодах встречи? Очевидно, что у Джоковича. Это подтверждают и последние пять очных встреч теннисистов, где у Зверева лишь одна победа. В остальных четырёх поражениях он смог взять у Новака лишь одну партию.

Джокович не станет затягивать матч и, даже если дело дойдёт до тай-брейка, заберёт его себе. Так, как он это делает уже много лет: за счёт невероятной физики и уверенности в себе. И если в плане физической подготовки Зверев и готов местами поспорить с сербом, то в плане психологии Новак на две, а то и три головы выше соперника.

Джокович по праву является главным фаворитом всей австралийской серии турниров — на фоне проблем у Надаля и отсутствия Федерера лишь один теннисист сможет составить ему серьёзную конкуренцию. И это не Александр Зверев — речь идёт о Доминике Тиме.

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Если Новак грамотно подготовился к сезону (в чём практически нет сомнений), то всех остальных соперников он должен обыгрывать без проблем — таковы нынешние реалии мужского тенниса. Потому поставим на победу первой ракетки в двух партиях.

Ставки на матч группового этапа ATP Cup Новак Джокович — Александр Зверев 4 февраля 2021 года

Удобно сравнивать текущую форму Джоковича и Зверева по причине того, что свои первые официальные матчи в сезоне оба провели с Денисом Шаповаловым. И только по этому матчу можно сделать вывод, что Новак находится в отличном состоянии. Ноле умеет добавлять в нужные моменты и сохранять хладнокровие, а вот о немце этого не скажешь. Ждём победы Джоковича на классе.

Ставка: победа Новака Джоковича со счётом 2:0 по сетам за 1.80.