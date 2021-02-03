«Монако» — «Ницца». Прогноз: Головин и Фолланд очень хороши. Неужели шестая победа подряд?

3 февраля состоится матч 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех «Ниццы» оценён экспертами в 6.65. А ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Ницца» 1 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 23-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» (03.02.2021)

Уже миновали добрые две трети зимы, календарь не щадит никого. В чемпионате Франции набрал обороты второй круг. Программа 23-го тура упакована в один день, все десять поединков состоятся в среду, 3 февраля. Среди прочих будут выяснять отношения «Монако» и «Ницца».

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Команда Александра Головина набрала сумасшедшую форму, превратившись в грозную силу. Беспроигрышная серия составляет уже семь матчей, в шести из них получилось одержать победу. Подобным не сможет похвастать ни один из остальных участников.



Сам же игрок сборной России продолжает набирать кондиции после травмы. Главный тренер Нико Ковач пока не выпускал его с первых минут, но за пять выходов на замену футболист уже успел отметиться тремя результативными действиями. У него две голевые передачи и один гол.



Безупречный отрезок позволил монегаскам приблизиться к тройке лидеров. Сейчас у них 42 балла в активе и четвёртая строчка, дистанция до замыкающего топ-3 «ПСЖ» составляет всего три пункта, а до идущего вторым «Лиона» – четыре. При этом ближайший преследователь «Ренн» уже отстаёт на шесть очков.

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«Ницца» выглядит гораздо хуже, у неё за те же семь игр только одна победа. В позапрошлом туре удалось в гостях обыграть крепкий «Ланс» со счётом 1:0. Хотя стоит сказать, что хозяева смотрелись как минимум не хуже, даже нанесли больше ударов и разыграли больше корнеров.



В турнирной таблице чемпионата Франции «орлята» спустились на 13-ю строчку, перед 23 туром у них 26 баллов в активе. Есть ещё игра в запасе, но вряд ли это сильно поможет. Отрыв от зоны вылета даже меньше, чем дистанция до четвёрки лучших. Тут уж не до борьбы за зону еврокубков.



Дать бой «Ницца» вполне может, вне родных стен у неё только два поражения за десять игр и 13 забитых мячей. Весьма недурно. А у «Монако» не такая уж крепкая оборона, в шести последних играх восемь пропущенных мячей. Так что без моментов гости вряд ли останутся.

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Однако монегаски на своём поле тоже показывают интересный футбол. В 11 домашних играх вовсе одно поражение, семь побед и 26 голов. Цифры внушительные. О победой серии тоже забывать не стоит. А при таких раскладах мы бы проверили 1Х + обе забьют за коэффициент 2.01. Что-то в духе 2:1 тут вполне вероятно, но подстрахуемся на случай результативной ничьей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Монако» — «Ницца» 3 февраля 2021 года

«Монако» выглядит крайне привлекательно в последнее время, много забитых мячей и регулярные победы. Имя фаворита сомнений не вызывает. Однако без моментов «Ницца» не останется, вне родных стен она играет даже лучше, чем дома. Тем более оборона монегасков гораздо скромнее атаки.



Ставка: «Монако» не проиграет + обе забьют за 2.01.