«Специя» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович не отдаст Антонио Конте первое место в Серии А

13 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех клуба из Специи оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Серии А «Специя» — «Милан» 13 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Специя» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Милан» (13.02.2021)

Футбольный сезон в Европе добрался до февраля, совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во внутренних первенствах давно буйствует второй круг, потихоньку проводят и национальные кубковые встречи. В итальянской Серии А на повестке дня 22-й тур.

«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду слишком хорош для команды Гаттузо В центре обороны «Наполи» беда. У Кулибали коронавирус, а Манолас снова получил травму.

Программа продолжится в субботу, 13 февраля, тремя поединками. В 22:45 мск на поле стадиона «Альберто Пикко» в Специи выйдут «Специя» и лидер первенства «Милан». Имя фаворита вопросов не вызывает, но на носу у миланцев игра в еврокубке против «Црвены Звезды», её нужно держать в уме.



Из Кубка Италии «россонери» вылетели ещё на стадии четвертьфинала, уступив со счётом 1:2 соседу «Интеру». Хотя даже тогда имели хорошие шансы пройти дальше. Вели в счёте до 71-й минуты, а второй пропустили уже на последних секундах встречи. Сказалось удаление Златана Ибрагимовича.



Зато в остальном у подопечных Стефано Пиоли порядок, они проводят выдающийся сезон. По-прежнему лидируют в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав за 21 игру 49 очков. Вернуть первую строчку помогла разгромная победа над аутсайдером «Кротоне» в прошлой игре (4:0).

Кто выиграет Лигу Европы? Англичане, Златан, а может быть, и «Краснодар»! Моуринью, Сульшер и Артета – главные претенденты!

Дублями отметились Ибрагимович и Анте Ребич, а две голевые передачи на свой счёт записал Хакан Чалханоглу, который появился со скамейки запасных. Преимущество лидера над худшей командой первенства было ощутимым: тут и двукратное преимущество по ударам (21:10) и пятикратное — по попаданиям в створ (11:2).



Впереди миланцев ожидает череда ключевых игр. В Серии А против ближайшего преследователя «Интера» и одного из прямых конкурентов «Ромы», а в Лиге Европы против сербской «Црвены Звезды». Так что победа над «Специей» будет важна как с точки зрения турнирной борьбы, так и психологии.



Благо что возможность набрать три очка в предстоящем поединке великолепная. «Специя», конечно, в последнее время выглядит не так уж плохо. У неё всего два поражения в шести предыдущих турах, одно из которых от крепкой «Ромы» (3:4). Но также есть три победы над «Наполи», «Сампдорией» и «Сассуоло» (все со счётом 2:1).

Швеция — Россия. Прогноз: Ларионов впервые проиграет на Евротуре, Жафяров не спасёт Сборная России выиграла семь матчей Евротура подряд, но со шведами в последнее время не ладится.

В турнирной таблице чемпионата Италии «орлята» поднялись на 16-ю строчку. В активе 21 балла после 21-го тура, а отрыв от зоны вылета составляет уже шесть пунктов. При этом дистанция до идущего на 11-м месте «Удинезе» совсем скромная — лишь три пункта. В общем, пока совсем ничего не понятно.



Однако рассчитывать на что-то серьёзное в домашнем матче с лидером первенства будет крайне непросто. Дело в том, что «Специя» хуже остальных играет на своём поле в нынешнем сезоне. За десять домашних встреч в чемпионате Италии добыто только шесть очков. При 19 пропущенных мячах результат плачевный.



«Россонери» же, напротив, лидируют и по набранным очкам на выезде: в десяти выездах ни одного поражения, девять побед и 21 забитый мяч. Состав у Стефано Пиоли ожидается крайне боевой, а потому мы отдаём предпочтение гостям. Ставка «П2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.78 выглядит отлично.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Специя» — «Милан» 13 февраля 2021 года

Впереди у «Милана» довольно непростой отрезок, а потому победа над «Специей» крайне важна. Благо, есть отличная возможность набрать три очка. Один из представителей нижней части турнирной таблицы Серии А хуже остальных играет на своём поле, а у миланцев лучшая выездная статистика во всём чемпионате. При этом ожидается, что Пиоли выставит весьма боевой стартовый состав, так что мы отдаём предпочтение гостям.



Ставка: победа «Милана» + тотал больше 1.5 мяча за 1.78.