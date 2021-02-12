«Наполи» — «Ювентус». Прогноз: Криштиану Роналду слишком хорош для команды Гаттузо

13 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех неаполитанцев оценён экспертами в 4.00. А ставки на ничью принимаются за 3.68.
Коэффициенты букмекеров на матч 22-го тура Серии А «Наполи» — «Ювентус» 13 февраля 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21.
Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» (13.02.2021)
Футбольный сезон в Европе добрался до февраля, совсем скоро стартует плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Во внутренних первенствах давно буйствует второй круг, потихоньку проводят и национальные кубковые встречи. В итальянской Серии А на повестке дня 22-й тур.
Программа продолжится в субботу, 13 февраля, тремя поединками. В 20:00 мск на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе местный «Наполи» начнёт выяснять отношения с туринским «Ювентусом». На носу у соперников плей-офф еврокубков, на репетицию осталась только одна игра.
Неаполитанцы на днях вылетели из полуфинала Кубка Италии, палки в колёса вставила «Аталанта». Первый домашний матч завершился нулевой ничьей, а во втором выездном они провалились со счётом 1:3. В целом, по делу. Бергамаски гораздо интереснее смотрелись в атаке и заслуженно вышли в финал.
В чемпионате Италии форма команды Дженнаро Гаттузо тоже просела, всё чаще стали случаться поражения. К слову, в шести предыдущих турах первенства три поражения и три победы. На своём поле выглядят ещё неплохо, но с выездами заметные проблемы.
Нестабильный отрезок выкинул «Наполи» из зоны Лиги чемпионов. Сейчас клуб идёт на шестой позиции с 37 очками в активе. Дистанция до четвёрки лучших составляет три пункта, но конкуренты настроены серьёзно. У ближайшего преследователя «Аталанты» баллов столько же, остальные прилично отстали.
«Ювентус» замыкает тройку лидеров, набрав 42 очка, но всерьёз рискует остаться без чемпионства в нынешнем сезоне. Лидеры «Милан» и «Интер» оторвались на семь и пять пунктов соответственно. Есть ещё несостоявшаяся игра третьего тура в запасе, как раз против неаполитанцев, но положение настораживает.
Ладно хоть в последнее время удалось выправить форму. У подопечных Андреа Пирло шесть побед в семи предыдущих турах Серии А, чуть стабильнее идёт разве что «Лацио». При этом получилось по сумме двух матчей пройти миланский «Интер» в Кубке страны, теперь туринцы в финале.
«Старая синьора» смотрится предпочтительнее неаполитанцев. В строй вернулись ведущие игроки обороны, в порядке атака. А вот Дженнаро Гаттузо придётся поломать голову. Центральные защитники Манолас и Кулибали, как ожидается, принять участие не смогут, а резервная пара Ррахмани с Максимовичем часто ошибается.
На таком фоне индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча за коэффициент 1.98 выглядит интересно. Тем более что «Юве» исправил игру в гостях. В пяти последних выездах клуб одержал четыре победы, забив 12 мячей. В среднем за встречу получается даже больше двух штук.
При желании можно также проверить голы в обе стороны за 1.77. Выступают неаполитанцы крайне нестабильно, но забивают исправно, особенно на своём поле. За десять домашних матчей в нынешнем сезоне чемпионата Италии наколотили целых 27 голов. Таким не каждый может похвастаться.
Моменты у «Наполи» против «Ювентуса» наверняка будут. Да и статистика личных встреч тоже не против. Такой вариант заходил в шести из восьми предыдущих поединков между соперниками в Серии А. Ждём тут чего-то в духе 1:2 или 2:2.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» 13 февраля 2021 года
«Наполи» Дженнаро Гаттузо в последнее время часто сбоит, при этом центр обороны, похоже, придётся выставлять экспериментальный. «Ювентус» набрал отличную форму в предыдущих играх, успел даже выйти в финал Кубка Италии. С результативностью проблем нет, так что неоптимальной обороне неаполитанцев придётся туго.
Ставка: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 мяча за 1.98.
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