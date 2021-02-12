Кто выиграет Лигу Европы? Англичане, Златан, а может быть, и «Краснодар»!

18 февраля стартует плей-офф Лиги Европы, команды проведут матчи 1/16 финала. Мы, конечно же, будем болеть за «Краснодар», но команда Мурада Мусаева не считается фаворитом турнира. А кого видят букмекеры с почётным трофеем? Изучаем расклады и коэффициенты.

Лига Европы – английский междусобойчик. Если не вмешается «Милан»

Букмекеры практически уверены – Лигу Европы в сезоне-2020/2021 выиграет английский клуб. Вопрос только какой. Пока фаворит – «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью. Поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 6.50. В первом раунде плей-офф лондонцы сыграют с обидчиком ЦСКА – австрийским «Вольфсбергом» (коэффициент на победу в турнире 300.00).

За 7.00 можно сделать ставку на «Манчестер Юнайтед». Наверняка на команду Уле-Гуннара Сульшера коэффициент был бы как минимум такой же, как на «Тоттенхэм», но соперник у «МЮ» в 1/16 финала куда серьезнее – «Реал Сосьедад». На испанцев можно сделать ставку за 25.00.

Шансы «Арсенала» аналитики оценили коэффициентом 9.00. Команде Микеля Артеты на старте плей-офф также выпал серьёзный соперник – португальская «Бенфика». На победу португальцев в Лиге Европы можно поставить за 22.00.

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Довольно высоки и шансы «Лестера». «Лисы» по-прежнему считаются выскочками в глаза некоторых экспертов, но сбрасывать со счета их точно нельзя. Поставить на команду Брендана Роджерса можно за 13.00, а соперник команды в 1/16 финала – пражская «Славия» (200.00).

Отобрать победу у английских клубов может «Милан». Златан Ибрагимович и компания проводят хороший сезон, а если удастся избежать травм и дисквалификаций во второй части сезона, можно и замахнуться на трофей. Сделать ставку на «россонери» можно с коэффициентом 11.00. А играть «Милану» предстоит с «Црвеной Звездой» (200.00).

«Аякс» без Промеса и другие претенденты

За 15.00 можно сделать ставку на триумф «Наполи». Кресло под Дженнаро Гаттузо шатается, Лига Европы – неплохой вариант пресечь колебания руководства. Играть неаполитанцам в 1/16 финала с испанской «Гранадой» (50.00).

Шансы «Байера» букмекеры оценили коэффициентом 17.00, соперник «аспириновых» в первом раунде плей-офф – «Янг Бойз» (200.00).

Поставить на «Аякс» или «Вильярреал» можно с коэффициентом 19.00. Клуб из Нидерландов, вероятно, лишится Квинси Промеса, но все равно остается в числе претендентов. Если, конечно, пройдет «Лилль» (40.00). Не менее сложно будет и «Вильярреалу», которому выпало сыграть с «Зальцбургом» (35.00). Чуть-чуть ниже эксперты оценили шансы «Ромы» (20.00). Первый соперник «волков» — португальская «Брага» (150.00).

«Краснодар» довольно высоко. Но будет непросто

А что же единственный представитель России? Аналитики оценивают шансы команды Мурада Мусаева довольно высоко – коэффициентом 50.00. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на победу в Лиге Европы «Брюгге», «Рейнджерс», «Гранады» и киевского «Динамо».

Другой вопрос, что соперник хоть и проходимый, и для первого раунда плей-офф этот вариант очень даже неплохой, но краснодарцам придётся непросто. Загребское «Динамо» взяло 4 очка из 6 возможных в двух матчах с ЦСКА на групповом этапе. А сказать, что «Краснодар» на голову выше «армейцев», конечно, нельзя. Тем не менее, букмекеры видят именно наш клуб фаворитом пары. Шансы хорватов выиграть турнир оценили коэффициентом 150.00, в три раза меньше, чем у подопечных Мусаева.

Удивляет довольно высокий коэффициент на победу «Шахтера», который закрепился в статусе флагмана постсоветского футбола. На победу «горняков» в турнире можно поставить с коэффициентом 40.00. И это при том, что с жеребьёвкой «Шахтёру», можно сказать, повезло. «Маккаби» из Тель-Авива явно не отнести к грандам европейского футбола. Коэффициент на их победу самый высокий – 300.00. Заклятые друзья шахтеров из киевского «Динамо» (50.00) сыграют в 1/16 финала с «Брюгге» — и это одна из самых равных пар плей-офф.

А как вы думаете, кто победит в Лиге Европы и как далеко пройдёт «Краснодар»? Оставляйте свои прогнозы в комментариях!