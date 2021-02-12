Швеция — Россия. Прогноз: Ларионов впервые проиграет на Евротуре, Жафяров не спасёт

Сборная России выиграла семь матчей Евротура подряд, но со шведами в последнее время не ладится.

13 февраля состоится матч третьего этапа Евротура Швеция — Россия. Встреча начнётся в 18:00 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Швеция — Россия подопечные Игоря Ларионова котируются с коэффициентом 2.80. Победу шведов эксперты оценивают в 2.40. Ничья в основное время идёт за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия 13 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 13 февраля получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.58, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.28. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Шведских игр Швеция — Россия (13.02.2021)

Регулярный чемпионат КХЛ выбрался на финишную прямую, чуть больше двух недель осталось до старта Кубка Гагарина. НХЛ тоже набирает обороты, позади почти месяц. Самое время для третьего этапа Еврохоккейтура, который проходит в Швеции. А именно — в Мальмё в формате “пузыря”.

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Первые матчи отыграли в четверг. У сборной России всё в полном порядке: выиграли у Финляндии со счётом 3:2. Пожалуй, по делу. Местами смотреть такой хоккей было тяжеловато, всё же до вратарей дело доходило редко. 38 бросков в створ на двоих за час игры — маловато даже с учётом широкой площадки.

В то же время рассчитывать на хороший уровень взаимопонимания не приходилось. Состав экспериментальный, многим сыгрываться пришлось практически с нуля. Выручила связка из “Торпедо” — Жафяров и Чехович сообразили две шайбы в первом периоде за 2,5 минуты. Этого преимущества хватило.

Третью шайбу забросил Владимир Бутузов, убежавший на свидание с Сятери в дебюте третьего периода. Впечатления вполне неплохие. Старались выходить из обороны через пас и дорожить шайбой, имели несколько отличных возможностей отличиться в меньшинстве (особенно выделялся Николай Коваленко).

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Александр Самонов сидел без работы в первом периоде, зато дальше в нужные моменты исправно выручал. Несколько обрезов в средней зоне случилось, что вполне понятно. Напрягает в первую очередь травма Марата Хуснутдинова, который пропустил третий период и, по словам Игоря Ларионова, выбыл на долгий срок.

Скорее всего, шанс получат Герман Рубцов или Данила Моисеев, которые с финнами остались вне заявки. Впрочем, оба не то чтобы сильно впечатляют в КХЛ. Всё это снижает созидательный потенциал, а ведь накануне в атаке в принципе немногое получалось. По крайней мере в равных составах.

Шведы начали домашний этап Евротура с натужной победы над Чехией в овертайме (3:2 ОТ). Состав у “тре крунур” крепкий: шесть представителей КХЛ, основная масса игроков в самом расцвете сил. Плюс свой лёд. Так что небольшой перевес в котировках букмекеров в их пользу выглядит вполне справедливо.

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Надо сказать, что конкретно в рамках Евротура со Швецией у сборной России в последнее время не ладится. В основное время не выигрывали аж с ноября 2018 года. С тех пор успели пересечься восемь раз. Выиграли четырежды. Что любопытно — во всех случаях сделали это в серии буллитов. И четыре раза уступили в основное время.

Словом, П1 с нулевой форой за крепкий коэффициент 1.92 смотрится хорошо. Комбинированный вариант — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.00. Подвигов в атаке от подопечных Игоря Ларионова не ждём, да и бригада вратарей у хозяев в порядке: Фаст, Линдбек и Риффальк.

Прогноз и ставки на матч Евротура Шведские игры Швеция — Россия 13 февраля 2021 года

Соперники стартовали на третьем этапе Евротура с натужных побед. Россияне управились в основное время, шведы добрались до овертайма. Гости остались без Хуснутдинова, проблема с центральными нападающими усугубилась. Кроме того, с “тре крунур” на Евротуре у россиян в последнее время не ладится. В основное время не выигрываем на протяжении восьми поединков. Возьмём П1 с нулевой форой.

Ставка: победа сборной Швеции с нулевой форой за 1.92.