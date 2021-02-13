«Вест Бромвич» — «МЮ». Прогноз: умирающие «дрозды» попадут под горячую руку Сульшера

14 февраля состоится матч 24-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианской команды в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех хозяев оценён экспертами в 9.60. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «МЮ» (14.02.2021)

Несколько просевший по результатам «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ сможет отыграться за все недавние неудачи на терпящем бедствие «Вест Бромвич Альбион» — команде, которую не может спасти от вылета даже специалист по выживанию Сэм Эллардайс.

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В пяти последних матчах у «ВБА» всего одна ничья при четырёх поражениях. Команда уверенно идёт «на вылет» и никакого света в конце туннеля не видно — лишним тому подтверждением является поражение от 20-й команды АПЛ «Шеффилд Юнайтед» в начале месяца.



«Манчестер Юнайтед», который ещё пару недель назад лидировал в турнирной таблице АПЛ, буквально за четыре тура фактически поставил крест на чемпионских притязаниях. Поражение от того же «Шеффилда», ничьи с «Арсеналом» и «Эвертоном». И вот уже отставание от лидирующего «Манчестер Сити» по потерянным очкам выросло до восьми пунктов.

Учитывая невероятную форму «горожан», такое преимущество им будет тяжело растерять. Тем не менее, расслабляться «МЮ» категорически нельзя — на пятки уже наступают другие команды, поэтому в матче с «ВБА» их устраивает только победа. Парадоксально, но характер выездного матча лишь прибавляет подопечным Сульшера шансов на успех, ведь у них вторая в лиге выездная форма.

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Лишь три ничьи и ни одного поражения в 11 матчах, сыгранных на чужих стадионах. Отличные цифры. При этом «Вест Бромвич Альбион» является худшей командой АПЛ по игре на домашних аренах — лишь одна победы и три ничьи в 11 таких матчах. Звучит неправдоподобно, но команда забила на домашнем стадионе всего семь голов.



Команды подходят к матчу практически в идеальных составах — со стороны «Манчестер Юнайтед» не сыграет лишь Поль Погба, однако и без него подопечные Сульшера отлично справляются с соперниками уже не первый год. Тур мог пропустить Эдинсон Кавани, но обошлось. Его возвращение может существенно облегчить игру манкунианцев в атаке.



Вроде бы «Вест Бромвич» на протяжении долгих лет считается аутсайдером АПЛ и то вылетает, то снова возвращается в лигу. Однако у «МЮ» проблемы с «дроздами» возникали регулярно. Три победы в последних шести матчах команд, лишь одна из которых была добыта с разницей в больше чем один мяч.

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И даже в матче первого круга текущего чемпионата были скромные 1:0. Впрочем, сейчас ситуация у команды Эллардайса значительно хуже тех, что была в последние годы. Потому берём победу фаворита с форой.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Манчестер Юнайтед» 14 февраля 2021 года

«Манчестер Юнайтед» просто необходима победа, а учитывая недавние неудачи, победа крупная — такой успех поднимет командный дух и позволит футболистам снова ощутить себя «на коне». В то же время «БВА» не та команда, которая будет долго сопротивляться или бежать вперёд в попытках отыграться.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 1.92.