«Сампдория» — «Фиорентина». Прогноз: первый гол Кокорина в Италии придётся подождать ещё

14 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Фиорентины» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Сампдории» оценён букмекерами коэффициентом 2.93. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.46.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сампдория» — «Фиорентина» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» (14.02.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре. Добрались до середины февраля. В итальянском футболе давно стартовал второй круг. С Суперкубком разобрались, финалисты кубка страны тоже известны. Считанные дни остались до плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. А пока — 22-й тур Серии А.

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Он продолжится в воскресенье, 14 февраля, пятью матчами. Два из них начнутся в 17:00 мск. В Генуе «Сампдория» на стадионе «Луиджи Феррарис» сразится с «Фиорентиной». Соперников вполне можно назвать прямыми конкурентами. По крайней мере в турнирной таблице они находятся недалеко друг от друга.



Разница составляет всего пять очков, хотя тут нужно учитывать внушительную плотность. Скажем, хозяева набрали 27 баллов и располагаются на десятой строчке. Впрочем, до зоны еврокубков уже 10 пунктов, так что высоко задирать голову смысла нет. В первую очередь нужно смотреть вниз.



А вот «фиалки» имеют в активе 22 очка. И вроде бы это всего лишь 15-е место в турнирной таблице, однако причин для паники нет. Отрыв от зоны вылета более чем осязаем — аж семь баллов. Понятно, что во Флоренции рассчитывали на большее, но сезон получается тяжёлым. Возвращение Чезаре Пранделли моментального всплеска результатов не обеспечило.

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Собственно, в десяти последних турах «Фиорентина» потерпела всего три поражения. Все — от крепких коллективов, которые претендуют как минимум на попадание в зону Лиги чемпионов. Правда, получились они разными. С «Лацио» смотрелись вполне недурно (1:2), а вот у «Наполи» (0:6) залетело всё. 10 ударов, семь в створ, шесть голов. Бывает.



И неделю назад на своём поле получили 0:2 от «Интера». Абсолютно по делу и без шансов, подопечные Антонио Конте смотрелись гораздо лучше. Между тем, предыдущее поражение от клуба, который не нацеливается на попадание в Лигу чемпионов, «фиалки» терпели ещё в ноябре. Тогда случились 0:1 от «Беневенто».



То есть качество футбола далеко не всегда получается высоким. Провалы случаются, с результативностью по меркам Серии А дела обстоят худо. Всё это так. Но свои очки с середняками и аутсайдерами набираются исправно. Благодаря этому умению, собственно, команда даже в непростой период находилась на отдалении от зоны вылета.

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И всё же отдавать ей преимущество в Генуе несколько странно. «Сампдория» входит в топ-10, а за четыре минувших тура зацепила семь очков. Проиграла только воспрявшему «Ювентусу» (0:2). Плюс победы над «Удинезе» (2:1) и «Пармой» (2:0), а также ничья с «Беневенто» (1:1) при заметном территориальном преимуществе.



Александр Кокорин находится в подвешенном состоянии, но на выход в стартовом составе российскому нападающему в любом случае рассчитывать не приходилось. Скорее всего, основную ударную силу составят Влахович и Рибери. Логичнее отталкиваться от хозяев, букмекеры их недооценивают.



Дело в том, что на выезде «фиалки» выступают откровенно бледно. В 10 матчах сезона забили 10 раз, а выиграли лишь однажды. Что удивительно — у «Ювентуса» со счётом 3:0, хотя там действующий чемпион остался в меньшинстве на 17-й минуте. И всё равно вполне мог зацепиться за очки.

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В общем, П1 с нулевой форой за 2.12 смотрится здорово. Комбинированная ставка — 1Х + тотал меньше 4.5 мяча за 1.78. Запредельной результативности тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии «Сампдория» — «Фиорентина» 14 февраля 2021 года

Букмекеры отдают «Фиорентине» небольшое преимущество на чужом поле, хотя «Сампдория» входит в топ-10 Серии А и за четыре последних тура уступила только «Ювентусу». Больше того — «фиалки» в 10 выездных матчах сезона одержали одну победу при 10 голах. Сыграем против линии.

Ставка: победа «Сампдории» с нулевой форой за 2.12.