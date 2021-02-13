«Металлург» Мг — «Йокерит». Прогноз: Мозякин и Воробьёв добудут 11-ю победу подряд в КХЛ

14 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Йокерит». Начало встречи – в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу российского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.90, а успех финского клуба оценён экспертами в 3.84.

Букмекерские коэффициенты на матч КХЛ «Металлург» Мг — «Йокерит» 14 февраля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» Мг — «Йокерит» будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 гола — тоже за 2.37. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за 4.60. Гол в первые десять минут идет за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Йокерит» Хельсинки (14.02.2021)

До завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги остаётся совсем немного. Кубок Гагарина стартует через пару недель, исправить положение будет непросто. Лидеры конференции фактически определены, имена большинства аутсайдеров тоже известны. Интриг почти не осталось.

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В воскресенье, 14 февраля, состоится всего один поединок. В 15:00 мск на льду «Арены-Металлург» магнитогорский «Металлург» начнёт выяснять отношения с финским «Йокеритом». Российский клуб давно обеспечил себе место в плей-офф, но всё равно продолжает показывать яркий хоккей.



Победный отрезок в КХЛ составляет уже десять игр, подобным не сможет похвастаться ни один из остальных участников. Любопытно, что во всех случаях удавалось выигрывать в основное время. Нет проблем как домашними встречами, так и с выездами. Очень мощно!



Поединок против команды из Финляндии завершит домашнюю серию. В трёх предыдущих матчах «Магнитка» дважды обыграла «Барыс» (3:1 и 3:2), а ещё один раз «Ак Барс» (3:0). Соперники крепкие: первый досрочно вышел в плей-офф, а второй вовсе лидирует в сводной таблице лиги.

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Сами магнитогорцы из-за сумасшедшей серии забрались на третью позицию в Восточной конференции. За 54 игры получилось набрать 75 очков. «Ак Барс» не достанешь, дистанция девять пунктов. До «Авангарда» не хватает всего двух баллов, но омичи находятся в другом дивизионе. То есть выше третьего места ММг уже не заберётся.



«Йокерит», напротив, в последнее время заметно сдал, в шести предыдущих поединках сразу пять поражений. Обыграть удалось только скромнейший «Куньлунь Ред Стар» на выезде. Хотя на днях финны принимали китайский клуб, базирующийся в России, и уступили в овертайме (4:5 ОТ).



За всё это время «хельсинские джокеры» умудрились пропустить целых 19 шайб в основное время и ещё две в овертаймах. Шансы на плей-офф по-прежнему остаются высокими, всё-таки отрыв от идущего на девятой строчке «Спартака» приличный – семь пунктов. Двухочковая система только на руку.

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Однако с плохой формой и безобразием в обороне каши не сваришь. «Металлург» отлично играет на своём льду, последнее домашнее поражение датируется серединой декабря 2020 года. При этом полнейший порядок с результативностью: получается забрасывать практически по три шайбы в среднем за встречу.



При таких раскладах мы бы проверили комбинированную ставку «1Х +ИТБ1 2.5 гола» за коэффициент 1.70. Магнитогорцы банально выглядят предпочтительнее, да и статистика личных встреч на нашей стороне. В пяти последних матчах с финнами российский клуб забрасывал не менее трёх шайб.

«Металлург» Мг — «Йокерит»: прогноз и ставка на матч КХЛ 14 февраля 2021 года

«Металлург» набрал сумасшедшую форму, при этом нет проблем с результативностью. У «Йокерита» же в обороне творится бардак в последнее время, да и с результатами совсем не клеится. На наш взгляд, хозяева имеют высокие шансы одержать очередную победу.



Ставка: «Металлург» Мг не проиграет и забросит не менее трёх шайб за 1.70.