«Кальяри» — «Аталанта». Прогноз: Алексей Миранчук получит шанс перед Лигой чемпионов

14 февраля состоится матч 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех «Кальяри» оценён букмекерами коэффициентом 6.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Кальяри» — «Аталанта» 14 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.49. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта» (14.02.2021)

Сезон в европейском футболе в самом разгаре. Добрались до середины февраля. В итальянском футболе давно стартовал второй круг. С Суперкубком собрались, финалисты кубка страны тоже известны. Считанные дни остались до плей-офф Лиги чемпионов. А пока — 22-й тур Серии А.

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Он продолжится в воскресенье, 14 февраля, пятью матчами. Два из них начнутся в 17:00 мск. «Кальяри» на стадионе «Сардиния Арена» сразится с «Аталантой». В идеальном мире преимущество гостей не вызывало бы ни малейших сомнений. Однако есть сразу несколько факторов, способных осложнить жизнь фавориту.



Хозяева переживают жуткий период. Предыдущая победа состоялась аж 7 ноября, в седьмом туре обыграли дома «Сампдорию» (2:0). С тех пор — как отрезало. Больше того — за восемь последних туров набрано всего одно очко. Дома скатали ничью с «Сассуоло» (1:1), пропустив на 94-й минуте.



Естественно, после такого отрезка команда заметно опустилась в турнирной таблице. А именно — докатилась до зоны вылета. 15 очков, 18-е место в чемпионате Италии. Впрочем, до спасительной 17-й строчки не хватает всего одного балла, а вот все остальные имеют заметную фору.

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Сразу скажем, что с качеством футбола у красно-синих всё не столь кошмарно, как может показаться по результатам. Подавляющее большинство поражений случились с разницей в один мяч, а в доброй половине случаев команда смотрелась как минимум не хуже. Однако реализация неимоверно слабая.



Тут стоит отметить красивый жест руководства клуба. Две недели назад «Кальяри» объявил о продлении контракта с главным тренером Эусебио ди Франческо, таким образом выразив специалисту поддержку в кризисной ситуации. Всплеска это не дало, но в запасе достаточно времени.



У «Аталанты» всё вроде бы недурно. Кадровых потерь не так много, хотя того же Ханса Хатебура, конечно, сильно не хватает. Вот только график невероятно плотный. Отдыхать абсолютно некогда. В среду пробились в финал Кубка Италии, в ответном матче обыграв «Наполи» со счётом 3:1.

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А уже через полторы недели состоится старт плей-офф Лиги чемпионов, в Италию пожалует «Реал». Собственно, пауза в обозримом будущем будет ровно одна — неделя между играми против «Кальяри» и «Наполи». Неудивительно, что при таком расписании результаты в Серии А просели.



В пяти предыдущих турах выиграли всего однажды. Зато у лидера, «Милана». И чертовски уверенно — 3:0 при полнейшем преимуществе. В остальном похвастать нечем. 0:0 с «Дженоа», 1:1 с «Удинезе», 1:3 от «Лацио» и 3:3 от «Торино». Как видно, уровень оппозиции далеко не самый страшный.



«Богиня» докатилась до седьмой строчки в Серии А, хотя тут нужно делать скидку на высочайшую плотность в группе лидеров. Скажем, до зоны Лиги чемпионов не хватает всего трёх очков, а до идущего третьим «Ювентуса» — пяти. Вся борьба ещё впереди. Но для этого нужно возвращаться на победный путь.

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Вопрос вызывает запас сил гостей. Всё же играть по два поединка в неделю при откровенно скромной скамейке очень тяжело. Это повышает шансы «Кальяри» зацепиться. Да и слишком уж долго подопечным Эусебио ди Франческо не везёт, в какой-то момент удача должна вернуть долг.



Словом, лезть в большие форы опасно. Мы бы выбирали между Ф1 (+1.5) за 1.79 и голом «Кальяри» в первом тайме за 2.50. Пропускают бергамаски много. Алексей Миранчук наверняка получит свой шанс: в Кубке Италии он не выходил, а без ротации состава при таком графике не обойтись. Лидерам нужна пауза, риск травм перед Лигой чемпионов должен быть сведён к минимуму. Ждём от россиянина яркой игры.

Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата Италии «Кальяри» — «Аталанта» 14 февраля 2021 года

«Кальяри» в восьми предыдущих турах набрал всего одно очко, хотя показывает далеко не самый плохой футбол. Дело прежде всего в невезении — огромное количество поражений с разницей в один мяч, в которых соперник не смотрелся лучше. В какой-то момент удача должна повернуться лицом. Выдохшаяся «Аталанта» вряд ли сможет показать свой лучший футбол — слишком уж плотный график.



Ставка: гол «Кальяри» в первом тайме за 2.50.