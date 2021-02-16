«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Хосеп Гвардиола убьёт интригу в чемпионской гонке

17 февраля состоится перенесённый матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 8.40. А ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 17 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что перенесенный матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.79. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (17.02.2021)

Второй месяц 2021 года благополучно перевалил за экватор. Пока европейские чемпионаты взяли паузу, чтобы открыть плей-офф еврокубков, самое время провести перенесённые встречи. 17 февраля свой поединок 16-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Эвертон» и «Манчестер Сити», начало – в 23:15 мск.

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Давно прошло то время, когда «горожане» пережили вторую вспышку коронавируса. Кажется, тот инцидент сделал их только сильнее. С тех пор получилось выйти в финал Кубка английской лиги, добраться до четвертьфинала Кубка страны и возглавить турнирную таблицу АПЛ.



Манчестерский клуб по-прежнему лидирует в чемпионате Англии, имея в активе 53 очка после 24-го тура. Ближайший преследователь «Манчестер Юнайтед» отстаёт сразу на семь пунктов, замыкающий тройку лидеров «Лестер Сити» — на столько же. Однако голубые при этом сыграли на один матч меньше и могут увеличить отрыв.



В Лиге чемпионов Пепу Гвардиоле предстоит сыграть только на следующей неделе, а потому можно бросить силы на предстоящие поединки с серьёзными соперниками в АПЛ. На днях он играючи разгромил «Тоттенхэм» Жозе Моуринью (3:0), теперь на очереди «Эвертон» и лондонский «Арсенал».

«Бёрнли» — «Фулхэм». Прогноз: с «Эвертоном» было проще. Лофтус-Чик и Ареола не вытянут За семь последних очных встреч лондонцы выиграли только два раза.

К поразительной форме «Манчестер Сити» в Премьер-лиге до сих пор трудно привыкнуть. Клуб побеждает на протяжении уже 11 матчей и забил за это время 28 голов. Однако отдельное внимание стоит обратить на количество пропущенных мячей – их всего лишь две штуки! Центральные защитники и вратарь своё дело знают.



Любопытно, что после повторных проблем с коронавирусом в команде появились новые лидеры. Например, с неожиданной стороны раскрылся центральный полузащитник Илкай Гюндоган. Немец теперь регулярно попадает в стартовый состав, а за 12 последних игр в АПЛ забил 11 мячей.



«Эвертон» провел два очень непростых поединка. Сперва в упорной борьбе на своём поле выбил из пятого раунда Кубка Англии лондонский «Тоттенхэм». В основное время соперники забили восемь голов на двоих, но выявить победителя не смогли. И только в первом из двух дополнительных таймов хозяева оформили пятый мяч.

«Леванте» — «Атлетико». Прогноз: коронавирус даст шанс «Реалу» и «Барсе» в гонке за титул «Леванте» в последнее время довольно много забивает, а у мадридцев проблемы с составом.

А в прошлом туре чемпионата Англии ливерпульцы уступили одному из аутсайдеров «Фулхэму», причём абсолютно по делу (0:2). Лондонцы выглядели гораздо активнее, создали больше моментов. И даже Карло Анчелотти признал, что его команда выступила хуже, связав слабое качество футбола с недостатком свежести.



Теперь «ирискам» предстоит ещё один тяжелейший домашний поединок — против «Манчестер Сити». У «горожан» нет никаких проблем с выездами в последнее время, а вот «Эвертону», напротив, на своём поле не везёт. В четырёх предыдущих матчах дома он потерпел три поражения и забил только один гол.



Мы бы выбирали между П2 с форой (-1.5) за 2.02 и ИТБ2 2 мяча за 1.79. Команда Пепа Гвардиолы сейчас на высоте даже без Де Брёйне и Агуэро (хотя последний может появиться со скамейки) и наверняка одержит очередную победу. Статистика личных встреч на нашей стороне: в пяти последних случаях «горожане» забивали не менее двух голов, а в четырёх из них побеждали с форой в два мяча.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 17 февраля 2021 года

«Эвертон» сейчас переживает небольшой спад на фоне кадровых проблем, в то время как «Манчестер Сити» набрал сумасшедшую форму и стремительно приближается к титулу. Голы забиваются, а оборона действует крайне надёжно. Ждём уверенную победу гостей, статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.02.