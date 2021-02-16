Биатлон. ЧМ-2021, индивидуальная гонка. Прогноз: Логинов выстрелит, Латыпов не справится

На чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке 17 февраля состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Начало — в 16:30 мск. В прямом эфире гонку покажет телеканал «Матч ТВ». Букмекеры уже дали прогноз: фаворитом считается норвежец Йоханнес Бё, поставить на которого можно за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на мужскую индивидуальную гонку ЧМ-2021 в Поклюке (17.02.2021)

В тройку фаворитов также входят норвежец Стурла Холм Легрейд (8.00) и француз Кентен Фийон-Майе (8.50). Ниже оценены шансы Эмильена Жаклена из Франции (11.0), норвежца Тарьея Бё и шведа Себастьяна Самуэльссона (по 15.0). На 18.0 предлагают поставить на Александра Логинова.

Прогноз и анализ мужской индивидуальной гонки чемпионата мира по биатлону 17 февраля 2021 года

Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке набирает обороты. Экватор турнира всё ближе, а похвастать сборной России категорически нечем. Полное отсутствие медалей — это ещё ладно, уровень ожиданий изначально был невысоким. И всё равно первые дни вызвали серьёзное разочарование. Правда, прежде всего это касается женщин.

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У мужчин всё вроде бы неплохо. Однозначно радует Эдуард Латыпов — десятое место в спринте, седьмое в гонке преследования. Матвей Елисеев дважды попал в двадцатку, что следует считать более чем нормальным результатом. Александр Логинов хорошо готов физически, что показывает на лыжне.



Например, в гонке преследования Логинов вошёл в пятёрку лучших по чистой скорости, опередив среди прочих Тарьея Бё, Лукаса Хофера и Йоханнеса Дале. Вот только неудачная стрельба пока перевешивает. В спринте случились два промаха и место в третьем десятке.



В пасьюте без промахов обошёлся лишь на одном огневом рубеже. Индивидуальная гонка такого не прощает, её формат, напротив, благоволит снайперам, а ходовые качества отходят на второй план. Александр показал, что готов бежать в Поклюке на уровне лучших. Теперь всё упирается в стрельбу.

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Букмекеры по-прежнему считают фаворитом Йоханнеса Бё. Лидер общего зачёта Кубка мира на личных стартах пока остался без золотых наград: в спринте оказался пятым из-за двух промахов на «лёжке», в гонке преследования не сумел достать Эмильена Жаклена и Себастьяна Самуэльссона, которые отстреляли чисто.



В нынешнем сезоне состоялись всего две «индивидуалки». Йоханнес не выигрывал — второй в Контиолахти, десятый в Антхольце. В Финляндии победил норвежец Стурла Холм Легрейд, а вот в Италии сильнейшим оказался Логинов. Чистая стрельба позволила привезти ближайшему преследователю (тот же Легрейд) 58,5 секунды.



Потому букмекеры и включают Александра в число основных претендентов. Он занимает седьмое место в списке фаворитов, а Эдуард Латыпов замыкает двадцатку. Пожалуй, линия справедлива. Списывать Логинова со счетов никак нельзя, но более стабильных стрелков в пелотоне хватает.

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Букмекеры дают нестыдный коэффициент 1.65 на ставку «Логинов финиширует выше Якова Фака». Опытнейший словак обычно входит в число лидеров по проценту точных выстрелов, но конкретно на ЧМ-2021 у него совсем не идёт. В спринте было два промаха и 35-е место, в пасьюте — четыре незакрытых мишени и всё та же 35-я строчка.



Предыдущую индивидуальную гонку он тоже провалил, заняв в Антхольце лишь 37-е место. Ну и ходом, конечно, явно уступает Логинову. Вариант любопытный. Более рискованная ставка — финиш Логинова в топ-6 за 3.50. После пасьюта прошло достаточно времени, чтобы привести мысли в порядок и восстановиться. Самое время добавить.

Прогноз и ставка на индивидуальную гонку у мужчин на ЧМ-2021 по биатлону в Поклюке 17 февраля 2021 года

Александр Логинов здорово показал себя на лыжне в пасьюте — пятое место по чистому ходу. Стрельба барахлит, но после гонки преследования было достаточно времени, чтобы разобраться в себе и избавиться от всего лишнего. В Антхольце Логинов выиграл «индивидуалку», та победа должна добавить уверенности. Со скоростью у него порядок, пришло время наладить стрельбу.



Ставка: Александр Логинов финиширует выше Якова Фака за 1.65.