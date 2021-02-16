«Бёрнли» — «Фулхэм». Прогноз: с «Эвертоном» было проще. Лофтус-Чик и Ареола не вытянут

17 февраля состоится перенесённый матч 17-го тура «Бёрнли» — «Фулхэм». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Бёрнли» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.75. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 2.90. А ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Фулхэм» 17 февраля 2021 года

Букмекеры считают, что перенесенный матч 17-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Фулхэм» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей также доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 17-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Фулхэм» (17.02.2021)

Второй месяц 2021 года благополучно перевалил за экватор. Пока европейские чемпионаты взяли паузу, чтобы открыть плей-офф еврокубков, самое время провести перенесённые встречи. 17 февраля свой поединок 17-го тура английской Премьер-лиги сыграют «Бёрнли» и «Фулхэм», начало – в 21:00 мск.

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Бордовые уже давно взяли судьбу в свои руки: наладили игру и вышли из зоны вылета. Сейчас у них в активе 26 очков после 24-го тура и 16-е место. Отрыв от опасной 18-й строчки составляет восемь пунктов. Ближайший преследователь «Ньюкасл» отстаёт на одно очко, но успел провести на одну игру больше.



По сравнению с провальным стартом сезона, сейчас подопечные Шона Дайча идут более-менее ровно. Затяжных серий поражений удаётся избегать, довольно часто получается выигрывать. К слову, в шести предыдущих матчах у них только два поражения. Причём от грандов — «Челси» и «Манчестер Сити» (оба по 0:2).



Зато клуб из Бёрнли за это время одержал три победы. Нанёс поражение «Ливерпулю» на «Энфилде» (1:0) и переиграл «Астон Виллу» у себя дома (3:2). Третья победа пришлась на прошлую выездную игру с «Кристал Пэлас», гости отлично сыграли в атаке и выиграли со счётом 3:0.

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«Фулхэм» по-прежнему борется за сохранение прописки в АПЛ. Однако после 24-го тура в активе всего 18 очков и 18-е место. Другие аутсайдеры пока далековато, но волнует другое – дистанция до безопасной 17-й строчки, которую занимает «Ньюкасл Юнайтед», составляет целых семь пунктов. Многовато будет.



Лондонцы, конечно, пытаются исправно набирать очки, за 12 предыдущих игр в первенстве потерпели всего лишь три поражения. Показатель никак не аутсайдера. Но с победами дела обстоят туго: в прошлой выездной игре против «Эвертона» (2:0) выиграли впервые за два с половиной месяца.



Вопросов, правда, тут нет. Гости смотрелись интереснее в атаке, давили и много двигались, даже заслужили похвалу от главного тренера соперника Карло Анчелотти. Три очка были взяты абсолютно заслуженно. Но всё же «Бёрнли» недооценивать нельзя, особенно на «Терф Мур».

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Бордовые крайне строго играют в обороне, в том числе на своём поле. За 11 домашних игр в текущем розыгрыше чемпионата Англии пропустили только 13 мячей. «Фулхэму», у которого всего 12 забитых за 11 выездов, будет проблематично вскрывать такую плотную защиту. Так что ждать голевого парада едва ли стоит.



Дело ещё и в том, что команда Шона Дайча тоже не блещет результативностью, у неё всего 17 голов в АПЛ на данный момент, а это почти худший результат лиги. При таких раскладах 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.83 выглядит интересно. Альтернативный вариант – П1 с нулевой форой за 1.95.



Лондонский клуб вполне может наиграть на ничью, однако, на наш взгляд, «Бёрнли» смотрится чуть предпочтительнее. Без очков хозяева вряд ли останутся. Тем более статистика личных встреч на нашей стороне: в семи последних случаях бордовые проиграли только два раза.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Бёрнли» — «Фулхэм» 17 февраля 2021 года

«Бёрнли» в последнее время выглядит очень неплохо, старается строго играть в обороне и исправно набирает очки. Борьба продолжается, но зона вылета уже не беспокоит. «Фулхэм» по-прежнему пытается сохранить прописку в АПЛ, но побед пока не хватает. Едва ли лондонцы смогут выиграть и в этот раз: с результативностью у них всё не так радужно.



Ставка: «Бёрнли» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.