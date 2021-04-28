«МЮ» — «Рома». Прогноз: прости, Мхитарян! Сульшеру очень нужен трофей

За пять последних игр во всех турнирах манкунианцы пропустили лишь два мяча.

29 апреля 2021 года состоится первый матч полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех итальянского клуба оценён экспертами в 6.65. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «МЮ» — «Рома» 29 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что первый матч полуфинала Лиги Европы «Ман Юнайтед» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63.

Анализ и прогноз матча полуфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома» (29.04.2021)

Апрель отбывает последние дни, совсем скоро в двери постучится май. Европейские чемпионаты выходят на финишную прямую, а еврокубки добрались до заключительных стадий. Впереди — полуфиналы. Лига чемпионов взяла себе на откуп вторник и среду, а Лиге Европы по традиции достался четверг.

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Оба первых матча полуфинала Лиги Европы пройдут 29 апреля, старт намечен на 22:00 мск. В британском городе Манчестер на легендарном стадионе «Олд Траффорд» местный «Манчестер Юнайтед» будет принимать итальянскую «Рому» в надежде обеспечить фору перед ответным поединком. Для этого у англичан есть все шансы.



Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали сумасшедший ход как в родной английской Премьер-лиге, так и на европейской арене. Лишь в прошлом туре прервали серию из пяти побед во всех турнирах. В гостях не смогли ничего поделать с ярко вернувшимся в АПЛ «Лидс Юнайтед» (0:0).



А ведь до этого в первенстве у манкунианцев было пять побед с общим счётом 11:3. Форма великолепная, так что и положение в турнирной таблице приемлемое. За пять туров до конца сезона они идут на второй строчке, набрав 67 очков. «Манчестер Сити», судя по всему, уже не догнать, отставание ровно десять пунктов.

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Зато шансы на место в четвёрке лидеров громадные, ведь отрыв от идущего четвёртым «Челси» составляет девять очков. За место в Лиге чемпионов можно не беспокоиться. Также внушает уважение выступление в текущем розыгрыше еврокубков. В четвертьфинале Лиги Европы легко и спокойно выбили испанскую «Гранаду», дважды победив со счётом 2:0.



Итальянская «Рома» смело может парировать победой над голландским «Аяксом» в предыдущем раунде турнира. Сперва на выезде удалось выиграть со счётом 2:1, а дома была ничья 1:1. Справедливости ради, местами сильно везло. А вот до этого с «Шахтёром» и «Брагой» итальянцы смотрелись действительно лучше оппонентов. В обоих противостояниях забили по пять мячей.



Однако в родной Серии А с результатами всё куда хуже. За пять туров до конца римляне занимают седьмое место, набрав всего 55 баллов. Отставание от пятёрки лучших составляет 11 пунктов, а до идущего шестым «Лацио» не хватает шести. Существует реальная опасность остаться без еврокубков на следующий год. А Лига Европы — последний шанс заскочить в ЛЧ.

«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз: «Барселоне» с «Реалом» помогли, пора и честь знать В пяти последних матчах «Атлетик» четыре раза сыграл вничью. «Вальядолид» тоже миролюбив.

Форма команды Паулу Фонсеки не впечатляет. После ничьей с «Аяксом» в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы она успела провести три матча в чемпионате Италии. Зацепила только одно очко из девяти возможных. Сперва было поражение от скромного «Торино» (1:3), затем ничья с «Аталантой» (1:1). А в последнем матче «Рома» уступила аутсайдеру «Кальяри» (2:3).



Разумеется, к поединку в Англии итальянская команда отнесётся с полной серьёзностью, но предпочтительнее, на наш взгляд, выглядят всё же хозяева. Как минимум не проиграть англичанам на своём поле вполне по силам при такой-то форме. Однако много забитых мячей от соперников не ждём.



Во-первых, «Манчестер Юнайтед» сейчас замечательно играет в обороне, два пропущенных мяча за пять последних матчей во всех турнирах тому подтверждение. А ширина «скамейки» этому только способствует. Отсюда ставка — «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рома» 29 апреля 2021 года

Встречу таких команд определённо не стоит обходить стороной. Однако на данный момент несколько предпочтительнее смотрятся всё же манкунианцы. Слишком много голов не ждём, но шансы не проиграть, на наш взгляд, у хозяев приличные. Римляне сейчас не блещут, а в предыдущем раунде им заметно повезло.



Ставка: «МЮ» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.70.