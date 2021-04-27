«Атлетик» — «Вальядолид». Прогноз: «Барселоне» с «Реалом» помогли, пора и честь знать

28 апреля состоится матч 33-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Вальядолид». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды из Бильбао в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех «Вальядолида» оценён экспертами в 4.95. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» — «Вальядолид» 28 апреля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69.

Анализ и прогноз матча 33-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Вальядолид» (28.04.2021)

В ближайшую среду всё внимание поклонников футбола будет обращено к полуфинальной встрече Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити», но она не станет единственной во всём европейском футболе. В чемпионате Испании, например, состоится перенесённая игра 33-го тура «Атлетик» Бильбао — «Вальядолид».



Положение сторон существенно отличается. Если клуб из Бильбао комфортно располагается на 10-й строчке турнирной таблицы и уже, похоже, больше думает о следующем сезоне, то гости отчаянно пытаются сохранить место в элите испанского футбола. А потому расслабляться просто не имеют права.



За восемь туров до финиша «Вальядолид» располагается на 18-й строчке. Если ничего не изменится, придётся отправиться в Сегунду. Отставание от «Эльче» составляет всего одно очко, да ещё и при игре в запасе. Речь как раз о битве с «Атлетиком». Выводы напрашиваются сами по себе — победа или, в крайнем случае, ничья нужны позарез.



«Вальядолид» достаточно неплохо выступает в последнее время. Добыты два ничейных результата, что позволило обойти «Уэску». При всём этом нельзя не отметить и крайне скромные достижения в атаке — в четырёх апрельских матчах чемпионата всего три забитых мяча. Именно слабая игра в атаке во многом и является причиной столь низкой позиции команды в турнирной таблице.



А вот «Атлетик» своими результатами удивляет ещё сильнее. После четырёх подряд ничейных результатов подопечные Марселино Гарсии Тораля в ненужном для себя матче сенсационно обыграли лидирующий «Атлетико» (2:1), оказав услугу преследователям мадридцев. Что касается четырёх ничьих, то суммарно за 360 минут забили всего два мяча.



Очная встреча первого круга завершилась неожиданной победой аутсайдера — 2:1. В той игре подавляющим преимуществом владела команда из Бильбао, однако вплоть до 86-й минуты она и вовсе проигрывала всухую. Нужен ли «Атлетику» реванш? Хороший вопрос, ответ на который знают лишь внутри клуба.



Особое внимание стоит обратить на кадровые проблемы у «Атлетика». На поле не выйдут сразу семь игроков состава: Икер Муньяин, Юри Берчиче, Перу Ноласкоайн, Ерай Альварес, Ойер Саррага, Андер Капа и Унаи Венседор. В то же время у «Вильярреала» всего один травмированный — Рауль Гарсия, который и без того далеко не всегда выходил на поле.

Пожалуй, на таком фоне стоит проверить Х2 за близкий к двойке коэффициент. Хозяева отдали много эмоций накануне, да и состав будет далёк от оптимального. А вот аутсайдер выйдет заряженным, ведь на кону прописка в элите.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Вальядолид» 28 апреля 2021 года

Миролюбивость сторон намекает на очередную ничью, однако вряд ли этот результат удовлетворит гостей. Безусловно, «Вальядолид» будет идти вперёд в каждом из оставшихся матчей чемпионата, ведь в противном случае он просто отправится в Сегунду. Далеко не факт, что и без того испытывающий кадровые проблемы «Атлетик» пойдёт в откровенную зарубу ради не особо нужных очков.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет за 1.98.