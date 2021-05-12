«Астон Вилла» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти без Лиги чемпионов, но с ярким футболом

13 мая состоится перенесённый матч 19-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Эвертон». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.57. Успех «Астон Виллы» оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» 13 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Эвертон» (13.05.2021)

Середина рабочей недели — казалось бы, не боксинг-дэй, то есть британским клубам можно выдохнуть. Но нет, в четверг состоятся две перенесённые игры уже завершившихся туров. В одной из них сойдутся «Астон Вилла» и «Эвертон». Стартовый свисток в Бирмингеме раздастся в 20:00 мск.



Крепкие середняки АПЛ должны были сыграть ещё в январе, однако тогда в стане «Астон Виллы» было зафиксировано более 10 случаев заражения коронавирусом. Лига пошла навстречу команде из Бирмингема, которая впоследствии даже ушла на двухнедельный карантин. И вот спустя четыре месяца встреча всё же состоится.



Интересно, что если на тот момент оба клуба всерьёз боролись за место в топ-4, то уже в середине мая от их былой прыти не осталось почти ничего. «Эвертон» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, а «Астон Вилла» и вовсе одиннадцатая.



Одной из главных причин ухудшения результатов «Виллы» стала травма Джека Грилиша. У «Эвертона» несколько схожая ситуация — удержаться в верхней части турнирной таблицы АПЛ также помешали повреждения. Разница с «Астон Виллой» лишь в том, что повреждений у «Эвертона» значительно больше — на протяжении сезона по различным причинам из строя выходили практически все основные игроки.



Если говорить о предстоящей встрече, то кадровая ситуация более-менее нормализовалась. За «Астон Виллу», помимо Грилиша, не сыграют Морган Сансон и Трезеге, тогда как у «Эвертона» и вовсе никто не травмирован. Впрочем, не до конца восстановились Хамес Родригес и Йерри Мина — их состояние будет оценено уже в день игры. Но шанс выйти на поле футболисты имеют.



Не менее интересно, что первый матч в текущем сезоне соперники провели менее двух недель назад. И эта встреча не была игрой первого круга — команды встретились в рамках 34-го тура АПЛ. Непростую и, что важно, выездную победу одержала «Астон Вилла» — 2:1.



Между двумя матчами вклинился ещё и 35-й тур английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» добыл выездную победу над «Вест Хэмом» (1:0), а «Астон Вилла» в домашних стенах уступила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:3. В целом обе стороны не показывают во второй половине сезона стабильных результатов. Потому делать ставку на победу одной из них было бы рискованно.

Если же обратить внимание на тоталы, сразу же в глаза бросается статистика очных встреч «Эвертона» и «Астон Виллы». В семи из десяти последних случаях пробивался тотал больше 2.5 мяча Такая результативность не может не радовать как рядовых болельщиков, так и тех, кто хочет сделать ставку на большое количество голов. Поставить на такой исход предлагаем и мы. Коэффициент приближается к двойке.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Эвертон» 19 мая 2021 года

Предстоящий матч не имеет реального значения для «Астон Виллы», тогда как «Эвертон» при благоприятном раскладе может ворваться в зону еврокубков. Атакующий потенциал “ирисок” позволяет забить два мяча даже на выезде, тогда как бирмингемцы уже на протяжении четырёх домашних матчей не уходят с поля без гола. Напрашивается классический тотал больше, благо что коэффициент хорош.

Ставка: тотал больше 2.5 голов за 1.87.