Карен Хачанов — Ришар Гаске. Прогноз: россиянин не пожалеет француза в Лионе

Хачанов не только прервал серию из четырёх поражений на грунте, но и пробился в четвертьфинал турнира в Лионе.

21 мая Карен Хачанов и Ришар Гаске сыграют в матче ¼ финала соревнований категории ATP 250 в Лионе (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.55. На успех Гаске можно поставить за 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Лионе Хачанов — Гаске 21 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Ришар Гаске получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на третий сет принимаются за 2.26.

Анализ матча турнира в Лионе Карен Хачанов — Ришар Гаске (21.05.2021)

Один из последних подготовительных турниров к «Ролан Гаррос» также проходит во Франции — одни из лучших теннисистов мира соревнуются в Лионе. Грунтовые соревнования категории АТР-250 вышли на финишную прямую, а единственный представитель России Карен Хачанов успешно добрался до четвертьфинала.

Следующим соперником уроженца Москвы станет местный теннисист Ришар Гаске. Столь успешное выступление Гаске стало настоящей сенсацией, ведь его результаты очень существенно снизились после затяжной травмы. Достаточно сказать, что в 10 последних матчах француз одержал всего четыре победы.

Больше того — самой громкой из них можно назвать успех в матче с Хуаном-Игнасио Лондеро. Которого, прямо скажем, сложно считать представителем элиты. Тем не менее на домашних соревнованиях в Лионе Ришар выиграл уже два матча. При этом нельзя сказать, что ему просто повезло с сеткой.

Конечно, победа над Грегуаром Баррером в первом круге была более-менее ожидаемой, а вот 6:3, 7:5 с Диего Шварцманом можно назвать настоящей сенсацией. С первых же геймов игры с аргентинским мастером грунта Гаске заполучил преимущество, которое так и не отпустил вплоть до конца второй партии.

Путь Хачанова в четвертьфинал оказался не менее тернистым. В первом круге россиянин лишь на решающем тай-брейке обыграл обладателя уайлд-кард Бенжамена Бонзи 6:1, 4:6, 7:6, после чего в двух партиях взял верх над поляком Камилем Майхшаком — 7:6, 6:3. Не самые плохие результаты, но и не оптимальные — француза Бонзи явно следовало обыгрывать увереннее.

Не стоит забывать и о грунтовых выступлениях Хачанова в этом сезоне. Лишь в Лионе Карен прервал серию из четырёх поражений на соревнованиях в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме. При этом поражения от Федерико Дельбониса и Кэмерона Норри вряд ли можно было ожидать от четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» — 2019.

Нельзя не отметить, что на восстановление к финалу у Карена будет почти на сутки больше, нежели у Гаске. Редкий теннисист жалуется на ежедневный график матчей, более того, не раз случались прецеденты, когда проводились и по две игры в день, однако в нашей ситуации это важно.

Гаске сам не раз заявлял, что по-прежнему продолжает возвращаться в соревновательный ритм и даётся ему это с большим трудом. Более свежий Хачанов должен получить ещё большее преимущество в матче 1/4 финала. Да и возраст сказывается, всё же Ришару уже 34 года.

Предстоящая встреча Хачанова и Гаске станет первой в истории противостояния. И снова хотелось бы напомнить о далеко не самых впечатляющих результатах Ришара в последние годы. Достаточно обратиться к статистическим данным, которые говорят, что последний сезон с положительным балансом побед и поражений случился в 2018 году. Потому поставим на Карена.

Ставки на матч турнира в Лионе Карен Хачанов — Ришар Гаске 21 мая 2021 года

Хачанов и без дополнительного дня отдыха был бы фаворитом матча с Гаске, а с такой форой и вовсе должен закрывать игру в двух партиях. Россиянину необходимо почувствовать уверенность накануне старта Открытого чемпионата Франции. Успешное выступление в Лионе — идеальная подготовка к грунтовому мэйджору.

Ставка: победа Хачанова со счётом 2-0 за 2.38.