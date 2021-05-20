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Карен Хачанов — Ришар Гаске, 21 мая 2021 года, прогноз на матч турнира в Лионе, смотреть онлайн, прямой эфир

Карен Хачанов — Ришар Гаске. Прогноз: россиянин не пожалеет француза в Лионе
Никита Сакун
Хачанов — Гаске. Прогноз на матч 21.05.2021
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Хачанов не только прервал серию из четырёх поражений на грунте, но и пробился в четвертьфинал турнира в Лионе.

21 мая Карен Хачанов и Ришар Гаске сыграют в матче ¼ финала соревнований категории ATP 250 в Лионе (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.55. На успех Гаске можно поставить за 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Лионе Хачанов — Гаске 21 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Ришар Гаске получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.87, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на третий сет принимаются за 2.26.

Анализ матча турнира в Лионе Карен Хачанов — Ришар Гаске (21.05.2021)

Лион. 1/4 финала
21 мая 2021, пятница. 14:30 МСК
Ришар Гаске
52
Франция
Ришар Гаске
Р. Гаске
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Один из последних подготовительных турниров к «Ролан Гаррос» также проходит во Франции — одни из лучших теннисистов мира соревнуются в Лионе. Грунтовые соревнования категории АТР-250 вышли на финишную прямую, а единственный представитель России Карен Хачанов успешно добрался до четвертьфинала.

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Следующим соперником уроженца Москвы станет местный теннисист Ришар Гаске. Столь успешное выступление Гаске стало настоящей сенсацией, ведь его результаты очень существенно снизились после затяжной травмы. Достаточно сказать, что в 10 последних матчах француз одержал всего четыре победы.

Больше того — самой громкой из них можно назвать успех в матче с Хуаном-Игнасио Лондеро. Которого, прямо скажем, сложно считать представителем элиты. Тем не менее на домашних соревнованиях в Лионе Ришар выиграл уже два матча. При этом нельзя сказать, что ему просто повезло с сеткой.

Конечно, победа над Грегуаром Баррером в первом круге была более-менее ожидаемой, а вот 6:3, 7:5 с Диего Шварцманом можно назвать настоящей сенсацией. С первых же геймов игры с аргентинским мастером грунта Гаске заполучил преимущество, которое так и не отпустил вплоть до конца второй партии.

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Путь Хачанова в четвертьфинал оказался не менее тернистым. В первом круге россиянин лишь на решающем тай-брейке обыграл обладателя уайлд-кард Бенжамена Бонзи 6:1, 4:6, 7:6, после чего в двух партиях взял верх над поляком Камилем Майхшаком — 7:6, 6:3. Не самые плохие результаты, но и не оптимальные — француза Бонзи явно следовало обыгрывать увереннее.

Не стоит забывать и о грунтовых выступлениях Хачанова в этом сезоне. Лишь в Лионе Карен прервал серию из четырёх поражений на соревнованиях в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме. При этом поражения от Федерико Дельбониса и Кэмерона Норри вряд ли можно было ожидать от четвертьфиналиста «Ролан Гаррос» — 2019.

Нельзя не отметить, что на восстановление к финалу у Карена будет почти на сутки больше, нежели у Гаске. Редкий теннисист жалуется на ежедневный график матчей, более того, не раз случались прецеденты, когда проводились и по две игры в день, однако в нашей ситуации это важно.

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Гаске сам не раз заявлял, что по-прежнему продолжает возвращаться в соревновательный ритм и даётся ему это с большим трудом. Более свежий Хачанов должен получить ещё большее преимущество в матче 1/4 финала. Да и возраст сказывается, всё же Ришару уже 34 года.

Предстоящая встреча Хачанова и Гаске станет первой в истории противостояния. И снова хотелось бы напомнить о далеко не самых впечатляющих результатах Ришара в последние годы. Достаточно обратиться к статистическим данным, которые говорят, что последний сезон с положительным балансом побед и поражений случился в 2018 году. Потому поставим на Карена.

Ставки на матч турнира в Лионе Карен Хачанов — Ришар Гаске 21 мая 2021 года

Хачанов и без дополнительного дня отдыха был бы фаворитом матча с Гаске, а с такой форой и вовсе должен закрывать игру в двух партиях. Россиянину необходимо почувствовать уверенность накануне старта Открытого чемпионата Франции. Успешное выступление в Лионе — идеальная подготовка к грунтовому мэйджору.

Ставка: победа Хачанова со счётом 2-0 за 2.38.

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