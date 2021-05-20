Россия — Чехия. Прогноз: защитники из НХЛ помогут Валерию Брагину избежать провала

21 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Россия — Чехия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение россиянам: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех чехов оценён букмекерами в 3.02.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Россия — Чехия 21 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч группового этапа ЧМ-2021 Россия — Чехия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.50. Гол в первые десять минут идёт за 1.81.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Россия — Чехия (21.05.2021)

Последний месяц весны перевалил за экватор. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Вот и пришёл черёд чемпионата мира — 2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.



Команда Валерия Брагина попала в группу А, где помимо неё будут выступать Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь, Великобритания и Чехия. Поединком с чехами россияне и откроют программу первого тура. Первое вбрасывание запланировано на 16:15 мск. Место встречи — «Олимпийский спортивный центр» в Латвии.



На разгон перед чемпионатом мира у «Красной машины» было аж три официальных матча. Она принимала участие в заключительном раунде Евротура — Чешских играх. И вряд ли может идти речь об удовлетворительной степени подготовки. Местами российская команда откровенно провалилась, потерпев два поражения в трёх играх.



Начали за здравие. В ярчайшем поединке обыграли зубастую команду Швеции со счётом 6:4. По ходу показали неплохую игру в большинстве, даже умение вовремя собраться. Но следующий матч с Финляндией (1:4) занести в актив явно не получится. Пришлось отыгрываться, из-за ошибок потеряли возможность перевернуть игру. Во втором периоде смотрелись хорошо, реализация подкачала.



Чехи же, прямо скажем, во время Евротура у себя дома смотрелись хорошо. Сперва вытащили с 0:1 встречу против Финляндии (2:1), затем перебросали сборную Швеции (3:2 ОТ). Любопытно, что в последнем случае пришлось отыгрываться по ходу встречи целых два раза. Очевидно, с характером проблем никаких.



Но гораздо больше внимания стоит уделить очному поединку России и Чехии в последнем туре Чешских игр. Во-первых, отметим отсутствие голов со стороны россиян. Во-вторых — четыре заброшенные шайбы чехов. И это при том, что россияне нанесли на 13 бросков в створ больше. Валерий Брагин наверняка сделал выводы.



Очень вероятно, что на последнем рубеже игру начнёт Александр Самонов. При нём добыли единственную победу на Чешских играх, он же сменил после третьей пропущенной шайбы Ивана Федотова во встрече с Чехией. Что говорит как минимум о доверии со стороны тренерского штаба. Хотя понятно, что голкипер СКА и сам не без греха.

Отрадой является появление ряда защитников из НХЛ, среди которых Задоров, Зуб и Нестеров. Вполне возможно, что игроки оборонительной линии немного разгрузят вратарей российской сборной и придадут уверенности остальным. России сейчас крайне важно в первую очередь надёжно сыграть сзади.



Чехи не на шутку разыгрались и наверняка поймали кураж. Однако, на наш взгляд, в этот раз стоит ждать более закрытого и сдержанного поединка. В первую очередь от россиян. Мы бы рискнули и проверили тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 1.75. В двух последних играх в атаке не клеилось, но снова пропускать четыре шайбы — непозволительно. Соперники наверняка находятся под нагрузками и разгонятся ближе к плей-офф. А пока мощнейших скоростей не ожидаем.

Россия — Чехия: прогноз и ставка на матч группы А ЧМ-2021 21 мая 2021 года

Россияне показали откровенно провальную игру в обороне на заключительном этапе Евротура, снова пропускать четыре шайбы от Чехии никак нельзя. Мы бы не стали ждать большого количества забитых голов от соперников в этот раз. Место в воротах наверняка займёт Самсонов, на помощь России подоспели защитники из НХЛ. Сзади должно стать чуть спокойнее.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.75.