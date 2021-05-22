Великобритания — Россия. Прогноз: Григоренко, Проворов и Бурдасов даже не вспотеют

22 мая состоится матч группового этапа чемпионата мира – 2021 Великобритания — Россия. Начало игры — в 16:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают явными фаворитами номинальных гостей. Поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.01. Успех Великобритании оценён букмекерами в 40.00.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 Великобритания — Россия 22 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч группового этапа ЧМ-2021 Великобритания — Россия получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.18, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 4.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 27.00. Гол в первые десять минут идёт за 1.39.

Анализ и прогноз матча группового этапа ЧМ-2021 Великобритания — Россия (22.05.2021)

Последний месяц весны перевалил за экватор. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Континентальная хоккейная лига отгремела, в НХЛ добрались до плей-офф. Пришёл черёд чемпионата мира-2021. Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России.

Команда Валерия Брагина попала в группу А и уже провела первый матч против сборной Чехии. Продолжаем разговор. Дальше по расписанию — сборная Великобритании. Первое вбрасывание снова запланировано на 16:15 мск, а сам поединок пройдёт на льду «Олимпийского спортивного центра» в столице Латвии — Риге.



Россиянам опять придётся играть второй день подряд. В прошлый раз такое было на Евротуре, во время Чешских игр. Сборная сначала обыграла в ярком матче неуступчивую команду Швеции (6:4), а затем встречалась с Финляндией (1:4). Тогда снова пропустила четыре шайбы, но забить удалось всего одну.



Впрочем, к стартовому поединку ЧМ-2021 против Чехии сборная России подходила в более боевом настроении. Определились звенья, было время сыграться. Да и не стоит забывать о появлении некоторых игроков обороны из НХЛ. Конечно, это добавило уверенности.

Впрочем, сказать, что игра с чехами получилась трудной — не сказать ничего. Началось всё с гола Антона Бурдасова в большинстве уже на пятой минуте. Долго с ответом соперник не тянул, через пять минут сравнял счёт. Похожий процесс повторился следующим периоде. Только россияне забили уже в меньшинстве, но скоро чехи опять отыгрались.



Самое интересное случилось в третьей двадцатиминутке. Соперники снова обменялись голами и, казалось, всё шло к овертайму. Однако за 19 секунд до финальной сирены в ворота Чехии залетела четвёртая шайба. Победу россиянам принёс Михаил Григоренко, совершив мощный бросок после прохода в свободную зону. Голевая у Ивана Проворова.



Счастье «Красной машины» в том, что их второй за два последних дня матч состоится против сборной Великобритании. Скромнее соперника, пожалуй, и придумать нельзя. Во-первых, ни для кого не секрет, что британцы принимают участие в подобных турнирах по большому счёту для галочки. Претензиями на выход из группы тут явно не пахнет.

Второй момент — команда не играла до этого вместе долгое время. Если россияне уже успели и почувствовать и привыкнуть друг к другу, то у их соперника такой возможности не было. Контрольные матчи — это совсем не то. Не зря букмекеры оценивают успех британцев в данном поединке умопомрачительным коэффициентом 40.00. Российская сборная даже после игры с чехами явный фаворит.



Однако именно усталость россиян поможет нам в выборе ставки. Дело в том, что на вариант с тоталом меньше 8 шайб эксперты предлагают вполне играбельный коэффициент 1.66. Свои дежурные три очка подопечные Валерия Брагина наверняка получат, в этом сомнений никаких. Только вот о рекордных счетах речь едва ли зайдёт.



Также, на наш взгляд, можно рискнуть и подумать над голом сборной Великобритании за более привлекательный коэффициент 2.16. Всё-таки ошибок у России в своей зоне хватает. Да и отсутствие должной концентрации с соперником подобного класса непременно отразится на игре.

Великобритания — Россия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2021 22 мая 2021 года

Сборная России добыла первые три очка на ЧМ-2021, обыграв Чехию. Теперь предстоит сыграть на следующий день, но дежурные три очка, можно сказать, обеспечены. В соперниках скромнейшая команда Великобритании, которая ни на что не претендует. Хотя едва ли мы увидим большой счёт, тратить силы ни к чему.



Ставка: тотал меньше 8 шайб за коэффициент 1.66.