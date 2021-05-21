«Вальядолид» — «Атлетико». Прогноз: как «Барселона» отказалась от такого Луиса Суареса?!

22 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетико». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Вальядолида» оценён экспертами в 9.60. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Вальядолид» — «Атлетико» Мадрид 22 мая 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 38-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетико» (22.05.2021)

Уже в ближайшую субботу футбольный мир узнает победителя чемпионата Испании сезона-2020/2021. Чемпионская гонка получилась по-настоящему огненной — на золото претендовали сразу четыре клуба, которые поочерёдно теряли очки. Как итог, перед заключительным туром Примеры за главный трофей продолжают борьбу лишь два мадридских гранда — «Атлетико» и «Реал».

Ситуация в турнирной таблице следующая: «матрасники» по итогам 37 туров набрали 83 очка, тогда как «сливочные» имеют на два пункта меньше. В заключительном поединке «Реалу» придётся сразиться с «Вильярреалом», тогда как «Атлетико» отправится в гости к «Вальядолиду».



Небольшим козырем «Реала» в борьбе с «Атлетико» станет тот факт, что президентом «Вальядолида» является легендарный форвард «сливочных» Роналдо. Клубы находятся в партнёрских отношениях и ряд игроков, не попадающих в обойму мадридцев, регулярно отправляются в «Вальядолид» на правах аренды.



Впрочем, услужить «Реалу» — это не единственная и даже не главная мотивация всего «Вальядолида». Ведь при потери очков он попросту вылетит в Сегунду. Больше того — даже победа над «Атлетико» не гарантирует сохранения прописки в элите испанского футбола. Нужны ещё и неудачи конкурентов, а у них соперники по последнему туру куда проще.

Как бы то ни было, наверняка Роналдо будет безмерно счастлив, если всё сложится в его пользу. Собственный клуб сохранит место в Примере, а бывший станет чемпионом. Справедливости ради, шансы на воплощение подобного сценария откровенно малы. Что видно и по котировкам букмекеров.



Встреча первого круга текущего чемпионата между «Атлетико» и «Вальядолидом» состоялась в конце 2020 года. Мадридцам пришлось попотеть, но всё же они взяли три очка — 2:0. Интересно, что бело-фиолетовые владели существенным преимуществом на протяжении всего первого тайма, однако конвертировать его в гол не сумели. «Атлетико» же такого расточительства не прощает — Лемара отличился на 56-й минуте, Льоренте добавил на 72-й.



Говоря о кадровой готовности сторон, стоит обратить внимание на отсутствие в составе «Атлетико» того самого Тома Лемара и Стефана Савича. Если безболезненно заменить Лемара не так сложно, то выходить на ключевой матч сезона без основного центрального защитника Диего Симеоне явно не хотелось бы.

Что касается «Вальядолида», то здесь в списке травмированных числятся сразу семеро футболистов. Особенно стоит выделить повреждение Фабио Орельяны. Пусть чилийскому форварду уже и 35 лет, результативные действия он совершает регулярно — в одном лишь чемпионате у него шесть забитых мячей и два ассиста. Это лучший бомбардир команды.



Безусловно, говорить о победе «Вальядолида» в предстоящей игре было бы слишком смело. Тем не менее, дать неплохой бой «матрасникам» они более чем способны. Уже один гол в ворота Яна Облака заставит подопечных Симеоне серьёзно понервничать. Проверим голы в обе стороны, коэффициент выше двойки.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Атлетико» 22 мая 2021 года

Важность предстоящего матча для обеих команд сложно переоценить — одни ведут борьбу за чемпионство, другие изо всех сил цепляются за сохранение прописки в элите. И всё это — в последнем туре чемпионата. Кажется, должно быть жарко и как минимум стороны обменяются забитыми мячами. Ничья хозяев не устроит, придётся раскрываться.

Ставка: обе забьют за 2.09.