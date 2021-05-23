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Анна Блинкова — Хиль Белен Тайхман, 24 мая 2021 года, прогноз на матч турнира в Страсбурге, смотреть онлайн, прямой эфир

Анна Блинкова — Хиль Белен Тайхман. Прогноз: россиянка накажет букмекеров за сомнения
Никита Сакун
Блинкова — Тайхман. Прогноз на матч 24.05.2021
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В единственной очной встрече россиянка оказалась сильнее. И вполне может удивить снова.

24 мая Анна Блинкова и Хиль Белен Тайхман сыграют в матче первого круга соревнований категории WTA-250 в Страсбурге (Франция). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Тайхман — коэффициент на её победу составляет 1.22. На успех Блинковой можно поставить за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Страсбурге Блинкова — Тайхман 24 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Анна Блинкова — Хиль Белен Тайхман получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.94, тотал меньше 20.0 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 2.81.

Анализ матча турнира в Страсбурге Анна Блинкова — Хиль Белен Тайхман (24.05.2021)

Страсбург. 1-й круг
24 мая 2021, понедельник. 11:00 МСК
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Хиль Белен Тайхман
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман

Для большинства топовых теннисистов подготовка к Открытому чемпионату Франции завершилась на соревнованиях в Риме, однако грунтовые турниры продолжаются и за неделю до старта «Ролан Гаррос». Например, пройдут соревнования в Страсбурге.

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На турнир Internationaux de Strasbourg заявились лишь несколько представительниц топ-30, что лишь увеличило шансы на трофей для менее рейтинговых теннисисток. Одной из них является 78-я ракетка мира Анна Блинкова, чьей соперницей по первому кругу станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

54-й номер рейтинга WTA — фаворитка предстоящего матча. Так считают букмекеры, однако на деле матч может оказаться как минимум равным. Блинкова умеет преподносить сюрпризы даже со спортсменками топ-класса, а уж победа над теннисисткой из шестого десятка рейтинга смотрится реально.

Интересно, что единственную встречу между теннисистками выиграла именно Блинкова, случилось это на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2020 году (6:3, 6:3). В той встрече фаворитом также считалась Тайхман, однако уверенная игра на приёме помогла пройти в следующий раунд именно россиянке.

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Большим минусом для Блинковой может стать отсутствие выступлений на грунте в текущем сезоне. Проблемы со здоровьем не позволили Анне соревноваться на протяжении последних двух месяцев. Предыдущий официальный матч состоялся на хардовых соревнованиях в Майами (США).

Впрочем, и у Тайхман опыта игры на грунте в 2021 году крайне мало. Хиль Белен провела всего три игры на медленном покрытии, в которых одержала одну победу. Одну, зато какую — в первом круге в Мадриде обыграла Элину Свитолину. Проиграла швейцарка чуть менее солидным соперницам — Анастасии Севастовой и Пауле Бадосе.

В целом последние выступления обеих теннисисток очень сложно назвать успешными. И у Блинковой, и у Тайхман по одной победе в пяти предыдущих матчах. При этом россиянка и вовсе идёт на серии из четырёх поражений — предыдущая победа датирована началом марта.

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Вряд ли стоит рисковать и брать победу Блинковой, однако понадеяться на борьбу с её стороны определённо стоит. Не так уж и велика разница в уровнях теннисисток, как это рисуют букмекеры. Борьбе в предстоящем матче быть. Мы бы выбирали между общим тоталом больше и победы Анны с форой.

Ставки на матч турнира в Страсбурге Анна Блинкова — Хиль Белен Тайхман 24 мая 2021 года

Букмекеры не просто не верят в успех Блинковой. У них даже имеются сомнения в том, что россиянка сумеет навязать Тайхман хоть какую-то борьбу. Сложно избежать соблазна воспользоваться такой позицией специалистов, особенно с учётом того, как завершился единственный матч между Анной и Хиль Белен.

Ставка: победа Блинковой с форой (+5.5) за 1.84.

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